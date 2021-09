Ab an die Ostsee!

Das dachten sich in den Coronajahren 2020 und 2021 deutlich mehr Menschen als bisher. Die Apelle der Politiker, die für Urlaub in Deutschland warben, und von einem Urlaub in der Ferne abrieten, schienen zu fruchten – und das sorgte zu Besucherrekorden an der Ostsee. In Zahlen bedeutet das: Im Jahr 2020 reisten nahezu ebenso viele Touristen an die Ostsee wie im Jahr 2019. 7,14 Millionen Menschen verbrachten eben dort ihren Urlaub im Jahr 2019. 7,15 Millionen waren es im Jahr 2020 und 6,76 Millionen Touristen zählt die Ostseeregion laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse im Jahr 2021. Für die Urlauber aus unserem Teil Deutschlands – aus der Eifel, dem Hunsrück, der Moselregion, der Ahrregion und Trier – kann ein Urlaub an der Ostsee eine Fahrtstrecke von 600 bis 900 Kilometern bedeuten.



Das sind die beliebtesten Ferienziele an der Ostsee

Anstatt in die Ferne zu fliegen und zur Musik in der Karibik zu tanzen, tingelten die Deutschen also an die Ostsee. Zugegeben, karibische Nächte gibt es dort nicht. Stattdessen weht der Ostsee-Wind durch die Haare der Touristen. Für die Strandfans, die in der Sonne braten möchten, fiel das Ostsee-Vergnügen zwar deutlich kühler aus als für die Karibik-Reisenden, aber dennoch: Die Ostsee bietet Urlaubsdomizile für alle Ansprüche.