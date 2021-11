Digital Wallets gehören zu den modernsten Bezahlmöglichkeiten überhaupt. Sie nutzen die Vorteile der Digitalisierung, um die Bezahlvorgänge so einfach wie möglich zu halten. Beispielsweise ist es bei vielen Lösungen kein Problem, kontaktlos zu bezahlen. Die Suche nach Bargeld oder ein vergessenes Portemonnaie gehören so der Vergangenheit an. Das Bezahlen erfolgt über das Smartphone, das quasi immer mitgeführt wird.



Es gibt viele unterschiedliche Anbieter, bei denen digitales Zahlen möglich ist, PayPal ist jedoch mit der Bekannteste von ihnen. Der Vorteil bei einem solchen Dienst ist, dass das Geld unmittelbar bei den Empfängern landet. Somit entstehen keine Wartezeiten und Bezahlungen können schnellstmöglich vorgenommen werden. Wichtig ist es, bei der Nutzung von Digital Wallets auf Datensicherheit Wert zu legen, damit die personenbezogenen Informationen bestmöglich geschützt sind.





Auf Schecks setzen

Gerade auf Reisen ist es praktisch, mit Schecks zu arbeiten. Hier können an unterschiedlichen Orten Leistungen bezahlt werden, ohne dass Bargeld mitgeführt werden muss. So besteht nicht die Gefahr, dass das Geld während der Reise verloren geht oder gestohlen wird. Außerdem ist es so leicht möglich, zu bezahlen, wenn die Reise in Länder mit unterschiedlichen Währungen erfolgt. So ersparen sich Nutzer die teils aufwändigen Umrechnungsprozesse, die oft mit erheblichen Kosten einhergehen. Es gibt eine Vielzahl von Scheck-Anbietern, die in unterschiedlichen Ländern tätig sind.



Aber auch im Alltag können sich Schecks als praktisch erweisen. So ist es beispielsweise in vielen Unternehmen üblich, ihre Mitarbeiter per Scheck zu bezahlen. Auf diese Weise reduziert sich der bürokratische Aufwand bei der Bezahlung erheblich und es können deutliche Kosten eingespart werden. Welche Schecks sich für welches Einsatzgebiet am besten eignen, lässt sich über einen umfassenden Anbietervergleich herausfinden.





Vorkasse per Überweisung

Einige Unternehmen verlangen von ihren Kunden, dass diese in Vorleistung gehen. So wird bei einer Vorkasse per Überweisung der Zahlungsbetrag an den jeweiligen Dienstleister entrichtet. Das bringt den Unternehmen Sicherheit, hat aber keine nennenswerten Vorteile für die Verbraucher. Im Gegenteil müssen diese bei Problemen ihrem Geld hinterherrennen und haben Schwierigkeiten, wenn ein bestimmter Anbieter insolvent geht. Eine weitere Option besteht darin, Sofortüberweisungen vorzunehmen. Hierdurch reduziert sich die Zeit, bis die Kunden ihre Ware in Händen halten, erheblich. Dafür müssen beim jeweiligen Dienstleister die persönlichen Bankdaten hinterlegt werden, was einige Verbraucher im Namen des Datenschutzes nicht wollen.





0%-Finanzierungen

0%-Finanzierungen sind eine Form von Kleinkredit und erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier kaufen sich Verbraucher ein bestimmtes Produkt, bezahlen dieses aber nicht sofort. Stattdessen zahlen sie über einen festgelegten Zeitraum eine klar definierte Rate, bis ihnen das jeweilige Produkt endlich gehört. 0%-Finanzierungen sind mit keinem Zinsen verbunden, können aber Auswirkungen auf die Bonität der Nutzer haben. Außerdem muss genau gerechnet werden, wie viele solcher 0%-Finanzierungen genutzt werden können, ohne dass finanzielle Engpässe entstehen. Die vereinbarte Rate muss immer pünktlich und vollständig bezahlt werden. Ansonsten ergeben sich leicht zusätzliche Kosten oder der gekaufte Gegenstand wird wieder abgeholt. Verbraucher müssen daher alles daransetzen, trotz 0%-Finanzierungen den Überblick über ihre Finanzen nicht zu verlieren.





Fazit

Die Deutschen nutzen die ganze Bandbreite an Bezahloptionen, die ihnen zur Verfügung steht. Hierbei ist unter anderem der Einsatzort entscheidend. So wird in Supermärkten beispielsweise deutlich häufiger bar bezahlt als in Autohäusern. Außerdem zeigen sich teilweise Generationenunterschiede. Jüngere Menschen sind tendenziell eher bereit, sich auf neue Technologien wie Digital Wallets einzulassen und diese auszuprobieren, als ältere. Nicht zuletzt hängt die Nutzung der jeweiligen Bezahlmöglichkeiten von den eigenen Vorlieben ab und davon, welchen Stellenwert Aspekte wie der Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmtheit für einen haben. Es sollten nur solche Bezahlfunktionen genutzt werden, mit denen man sich wohlfühlt und die eine deutliche Erleichterung im Alltag darstellen.

- pixabay.de © zhuwei06191973 CCO Public Domain

- pixabay.de © Gerd Altmann CCO Public Domain