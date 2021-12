Für den natürlichen Brauenlook darf die Pinzette in der Schublade bleiben. Es geht nicht darum, komplett auf das Zupfen zu verzichten. Jedoch müssen die Härchen nicht exakt in Form gezupft werden. Besonders wichtig sind Hilfsmittel wie Brauengele und Wachse. Diese bringen die vollen Augenbrauen in Form und fixieren die Haare. Die Vorbereitung ist für diesen Look besonders wichtig. Die Augenbrauen werden mit einer Brauenbürste zuerst nach unten gekämmt. Das Kämmen entgegen der natürlichen Wuchsrichtung trennt die einzelnen Haare optimal und sorgt für Volumen. Nun werden die Haare nach oben gekämmt. Wenn die Brauen für den wilden Statement-Look nicht dicht genug sind, hilft ein Augenbrauenstift in der passenden Farbe weiter. Mit der feinen Mine lassen sich einzelne Härchen nachzeichnen. Die Brauen werden verlängert und verdichtet. Wer möchte, kann zuerst die Kontur der Brauenform nachziehen. Es entsteht ein flächigeres Ergebnis. Wenn der Look natürlicher sein soll, werden vor allem feine Haare gezeichnet. Dazu sanfte Striche in Haarwuchsrichtung aufmalen, die den eigenen Haaren ähneln. Nun die Haare der Augenbrauen noch einmal kämmen und ein fixierendes Brauengel oder ein Wachs auftragen. Transparente und farbige Produkte sind erhältlich. Für den angesagten Feather Look werden die Brauen stark nach oben gekämmt und im vorderen Bereich leicht aufgefächert. Zu den Schläfen hin werden die Haare wieder in Wuchsrichtung gekämmt, um feinere Enden zu erhalten. Bei allen Stylings sollte der vordere Brauenbereich ein wenig heller sein.



Den passenden Augenbrauenstift finden