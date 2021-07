Die schönen Tage nutzen

Hunsrück. Nach einem langen Winter und einem verregneten Frühling lockt draußen endlich wieder die Sonne. Es gilt nun, das Beste aus dem Sommer zu machen, die Seele zu erfrischen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wem es zu heiß ist, der gönnt sich Erfrischung, alle anderen toben sich im Sonnenschein aus, aktivieren den Körper und sämtliche Sinne. So kehrt die Lebenslust zurück.

Bei 25 Grad Celsius und mehr lockt für viele Menschen zu allererst das kühle Nass. Davon gibt es im Hunsrück mehr als genug, zum Beispiel die Freizeitanlage Schillinger See. Sie hält nicht nur den besagten See bereit, sondern auch einen Abenteuerspielplatz, einen Biergarten mit Spießbratenhalle, einen Barfußpfad und ein Baum-Labyrinth. Auch Angler kommen bei Bedarf auf ihre Kosten. Auch der Bostalsee ist einen längeren Abstecher wert, er gilt als wichtiges Freizeitziel in der Region. Hier ist schwimmen erlaubt, daneben bietet sich Gelegenheit zum Tretbootfahren, Segeln und Surfen. Am Ufer befinden sich gleich zwei größere Strandbäder, inklusive Sandstrand. Beachvolleyball gehört hier sozusagen zum guten Ton, Angeln ist gegen Gebühr erlaubt.

Spannende Abendgestaltung nach einem heißen Tag

Aktivität für Hitzeresistente: Radfahren im Hunsrück

Wer relativ resistent gegen Sommerhitze ist, der schwingt sich vielleicht aufs Rad, um per Drahtesel die malerische Gegend zu erkunden. Der Hunsrück geizt nicht mit landschaftlichen Reizen und es existieren zahlreiche Radwege verschiedenster Kategorien. Leichte Touren führen teilweise über ehemalige Bahntrassen, als besonders erlebnisreich und "easy" gilt der allseits beliebte Moselradweg. Am Rhein lässt es sich ebenso gut radeln, doch wer es richtig sportlich mag, der wählt eine der offiziellen RadAktivRouten, die sich hauptsächlich an Mountainbike-Fans richten. Dafür benötigt der Freizeitsportler schon einige Muskeln in den Beinen und die nötige Ausdauer, um auch längere Steigungen und unwirtliches Gelände zu bewältigen. Der Spaßfaktor fällt für manchen Offroad-Fan sogar noch höher aus, wenn die Herausforderungen zunehmen.

Lockere Runde ums Lagerfeuer: So schmeckt der Sommer

Zurück daheim lässt sich der Abend wunderbar mit einem lockeren Marshmallow- oder Stockbrotgrillen begehen. Rund ums Lagerfeuer mit Freunden sitzend, das schafft Behaglichkeit und Nähe. Während dieser gemütlichen Runde eröffnet sich die Gelegenheit, den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen und die schönsten Abenteuer zu besprechen. Vielleicht kommen in diesem Zusammenhang schon neue Ideen auf, wie das Radlerleben in den folgenden Tagen noch erlebnisreicher wird. Wichtig ist, die Natur nicht zu stören und immer auf den ausgeschriebenen Pfaden zu bleiben, auch wenn das Bike noch so geländetauglich ist. So geht verantwortungsvolles Radfahren, das mit gutem Gewissen Freude bereitet.