Job-Neustart: ultimative Tipps für Quereinsteiger Kontinuierlich die Karriereleiter hinaufklettern, jahrzehntelang in einem Unternehmen ohne Positionswechsel tätig sein – diese beruflichen (Wunsch-)Vorstellungen haben häufig ausgedient. Die Quereinsteiger-Zahl nimmt deutlich zu, denn der Mut zur beruflichen Veränderung wächst. Mit der richtigen Vorbereitung gelingt der jobtechnische Richtungswechsel noch leichter.

Quereinsteiger: Haben sie wirklich keinen Plan vom Fachbereich? Quereinsteiger sind in immer mehr Branchen herzlich willkommen, werden oftmals sogar händeringend gesucht. Wer als Quereinsteiger beginnt, hat häufig kaum oder gar keinen Fachbezug durch eine Ausbildung oder ein Studium.

Es gibt einige Berufsfelder, bei denen der Personalbedarf so hoch ist, dass Quereinsteiger unerlässlich sind. Medizinisches Personal für Krankenhäuser, Pflegedienste oder -heime wird beispielsweise aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung deutschlandweit gesucht. Die Quereinsteiger sind deshalb so begehrt, weil sie eine enorme Motivation für ihre neue Aufgabe an den Tag legen. Sie sind an der auszuführenden Tätigkeit interessiert, besonders lernwillig. Solch Begeisterung und Engagement werden von Chefs besonders geschätzt, sodass zusätzliche Ausgaben für die Job-Qualifizierung der Quereinsteiger gern in Kauf genommen werden.

Diese Berufsfelder suchen nach Quereinsteiger Die Liste der Stellengesuche für Quereinsteiger ist lang. In einigen Branchen/Bereichen ist die Nachfrage besonders hoch. Das ausgebildete Fachpersonal für Schulen/Kindergärten genügt längst nicht mehr, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Viele Behörden geben Quereinsteigern eine Chance und suchen nach angehenden Lehrkräften, welche kein Lehramtsstudium absolviert haben.

Berufliche Neuausrichtung gefällig? Immer mehr Branchen suchen nach Quereinsteigern mit Passion.

Die Voraussetzungen, um sich für den Quereinstieg als Lehrer zu bewerben, sind in jedem Bundesland anders. Einige müssen zunächst ein Referendariat absolvieren, andere eine zusätzliche Ausbildung in einem bestimmten Fachbereich. Wer beispielsweise Germanistik studiert hat, kann den Quereinstieg als Deutschlehrer in vielen Bundesländern ohne zusätzlichen Weiterbildungsaufwand meistern. Abhängig von Schulform und den individuellen Fachkenntnissen/Bildungsvoraussetzungen ist die Chance groß, als Quereinsteiger im Bildungssystem Fuß zu fassen.

Der Staat als attraktiver Arbeitgeber ist auch für Quereinsteiger eine gute Adresse. Die Bundeswehr beispielsweise gibt Quereinsteigern die Chance, über eine Zusatzqualifikation oder Ausbildung zu dienen. Wer bereits eine berufliche Ausbildung absolviert hat und den Arbeitgeber Bundeswehr kennenlernen möchte, kann den freiwilligen Wehrdienst als Sprungbrett nutzen. Auch die Karriere-Beratung der Bundeswehr unterstützt Quereinsteiger beim Aufzeigen beruflicher Perspektiven.

Es gibt beispielsweise verschiedene Bereiche, in denen Quereinsteiger bei der Bundeswehr Fuß fassen können: Technik, Sanität, IT. Attraktiv wird der Arbeitgeber nicht nur durch seine verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten, sondern auch durch die zahlreichen beruflichen Perspektiven und eine wachsende Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Es gibt beispielsweise zahlreiche Betreuungsangebote für Kinder, sodass auch Mütter den Quereinstieg in die Bundeswehr wagen können.

5 Tipps für den Weg zum beruflichen Neustart Beruflich unzufrieden und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Genügt der bloße Arbeitgeberwechsel für eine neue Motivation oder braucht es einen Perspektivenwechsel in einer ganz anderen Branche? Kommt Selbstständigkeit infrage oder soll das bisweilen gelebte Arbeitszeitmodell beibehalten werden? Fragen über Fragen, die den beruflichen Neustart bei zu viel Gedankenkarussell erschweren könnten. Mit diesen fünf Tipps kommt Licht ins berufliche Gedanken-Chaos.

1. Erwartungshaltung hintanstellen Dafür bin ich doch schon zu alt. Das ist nichts für mich. Die nehmen mich doch gar nicht. Nur drei von unzähligen Vorstellungen und (falschen) Erwartungen, die einen Jobwechsel häufig unnötig erschweren. Es gibt keine „zu alt“ für eine berufliche Neuorientierung. Was häufig fehlt, ist der Mut zur Veränderung. Dahinter stecken oft verschiedene Ängste, beispielsweise vor dem Verlust der monetären Sicherheit oder des gesellschaftlichen Ansehens. Die Meinung von Freunden und Familie hindert häufig daran, den Schritt in den beruflichen Wechsel und den Quereinstieg zu gehen. Wer seine Erwartungshaltungen und Ängste hintanstellt und versucht, sachlich mit der Jobwechsel-Thematik umzugehen, verschafft sich einen geordneten Überblick seiner Optionen.





Quereinsteiger sind gefragt. Am besten online auf die Suche nach interessanten Jobs gehen, das spart Zeit.