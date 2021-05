Um Jugendschutz umzusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann eine Website (oder bestimmte Inhalte der Website) nur zwischen 22 und 6 Uhr erreichbar sein (entspricht FSK 16) oder zwischen 23 und 6 Uhr (entspricht FSK 18). So geschieht es beispielsweise bei Streaming-Diensten, die Inhalte erst nach 22 oder 23 Uhr ohne Jugendschutzpin zugänglich machen. Auch eine Altersverifizierung per Personalausweis kann eine Option sein, zum Beispiel bei Glückspielanbietern.

Auch Alkohol und weitere Drogen werden in der realen Welt nicht einfach an Kinder und Jugendliche abgegeben. Daher müssen auch Onlineshops darauf achten, dass ihre Kunden das entsprechende Alter erreicht haben. Sonst droht ihnen genauso wie einem Tankstellenverkäufer Ärger in Form von (mindestens) Geldstrafen, wenn ein Minderjähriger an Tabak oder Alkohol gelangt.