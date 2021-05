baldmöglichst eine Super League zu gründen, erfolgte in der europäischen Nacht, was sicher kein Zufall war - denn zu diesem Zeitpunkt war es Tag in Nordamerika und Asien. Europa schlief in diesem Moment, sodass die Vermutung naheliegt, worauf das Augenmerk der zwölf Clubs liegt. Mit Liga-Start könnten drei weitere Teams hinzustoßen, so die Idee. Darüber hinaus ist vorstellbar, dass fünf weitere Mannschaften durch Qualifizierung die Zahl der Super-League-Teilnehmer auf insgesamt 20 erhöhen.

Während die UEFA mit Entsetzen reagiert, sehen Freunde von Sportwetten durchaus eine positive Seite: Das Spektrum an Wettmöglichkeiten erweitert sich um einiges. Der Reiz liegt vor allem darin, dass Mannschaften gegeneinander spielen, die sich in der Regel kaum oder nie auf dem Spielfeld begegnen. Viele Wettbegeisterte sind für neue Alternativen offen. Sie mussten ihren Eifer wegen unzähliger abgesagter Spiele in der Coronakrise im Zaum halten. Durch Impfprogramme, Tests und Co. können sie jedoch wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken. Sogar ganz neue Alternativen wurden geboren: So werden heute Corona-Spürhunde ausgebildet, die schnell und sicher infizierte Menschen erkennen können.