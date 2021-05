Aufgrund der Coronakrise, die mit langanhaltenden Lockdowns einhergeht, stehen viele Bundesbürger vor finanziellen Schwierigkeiten. Zahlreiche Angestellte müssen Kurzarbeit in Kauf nehmen, die das Budget deutlich schmälert. Geht das dringend benötigte Fahrzeug oder die Waschmaschine kaputt, bleibt oft nur die Aufnahme eines Kredites. Wer den Bau oder Kauf einer Immobilie plant, kommt generell nur selten ohne ein Darlehen aus. Das Besondere an einem Immobilienkredit oder einer Baufinanzierung ist die in der Regel verhältnismäßig lange Laufzeit. Deshalb ist Planungssicherheit von großer Bedeutung, wobei die Sollzinsbindung einen wichtigen Aspekt darstellt.