Wenn die Schufa das Leben schwermacht

Wer bei der Schufa negative Merkmale eingetragen hat, steht meist vor einem Problem bei einem Vertragsabschluss. Das kann der neue Handyvertrag sein, der DSL-Anschluss, die vorgeschriebene Kfz-Versicherung oder der Stromvertrag. Oft ist eine Ablehnung des Vertrags die Folge. Die schlechte Schufa-Bewertung kann wirklich zum Problem werden, muss es aber nicht. Es gibt trotz schlechter Schufa Möglichkeiten, ein Konto zu eröffnen, ein Handy zu haben, auf Rechnung zu kaufen oder das Smartphone in Raten zu bezahlen. Trotz Schufa-Eintrag finden sich günstige Konditionen, weil immer mehr Anbieter eine faire Bewertung der Bonität ihrer Kunden machen und ihnen nicht das Leben unnötig schwermachen wollen.



Was geht trotz schlechter Schufa?

Viele Verbraucher wissen überhaupt nicht, dass sie negative Schufa-Eintragungen haben. Die meisten gehen davon aus, wenn sie keine Schulden haben, dann muss der Schufa-Score positiv sein. Eintragungen dürften keine vorliegen. Doch dem ist nicht so. In der Datenbank der Schufa befinden sich viele Informationen über jeden Einzelnen: Umzüge, Arbeitsplatzwechsel, Kündigungen von Versicherungsverträgen, laufende Kredite, verspätete Ratenzahlung. Fehler aus der Vergangenheit bleiben oft noch viele Jahre in der Datenbank gespeichert.

Deshalb schätzen viele Verbraucher Anbieter, die eine faire Bonitätsprüfung durchführen und nicht nur auf Grundlage der Schufa-Auskunft entscheiden. Denn manchmal verändert sich die Einkommenssituation gravierend oder die negativen Eintragungen sind schon so lange her, dass sie eigentlich gar keine Relevanz mehr haben. Bei verschiedenen Produkten ist es sogar wichtig, einen Vertrag trotz Schufa zu bekommen, wie beispielsweise die Autoversicherung trotz Schufa. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist in Deutschland eine Pflichtversicherung. Fahrzeuge dürfen nicht am öffentlichen Verkehr teilnehmen, wenn sie nicht ordnungsgemäß versichert sind.



Stromlieferanten auswählen

In Deutschland ist der Energiemarkt schon seit einigen Jahren liberalisiert. Verbraucher haben die Wahl und können sich ihren Stromversorger selbst aussuchen. Wer keinen selbst auswählt, hat automatisch einen Vertrag mit dem Grundversorger, meist in einem weniger vorteilhaften Tarif. Der Grundversorger ignoriert alle Schufa-Eintragungen. Seine Pflicht ist, die Haushalte mit Energie zu versorgen.

Es ist auch durchaus möglich, einen Stromanbieter ohne Schufa zu finden. Denn jeder Anbieter hat seine eigene Politik, um zu entscheiden, mit wem er Verträge eingeht und mit wem nicht. Liegen negative Schufa-Merkmale vor, muss das nicht gleich die Ablehnung bedeuten. Der Stromanbieter weiß, dass Kunden im Zweifelsfall ihre Energie vom Grundversorger beziehen. Jeder ist ein potenzieller Kunde, eine Ablehnung bedeutet dann auch verlorene Umsätze.