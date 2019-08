Was allen drei Bereichen gemein ist, ist der Verdienst. Dieser generiert sich zumeist über Werbeanzeigen, die von Firmen geschaltet werden. So können alle Kreativen im Internet mit ihrem eigens erstellten Content Geld verdienen. Es ist übrigens nicht nötig, in Berlin oder Hamburg zu wohnen, um auf diese Art sein Hobby zum Beruf zu machen. Auch in ländlicheren Gegenden gibt es viele Blogger und Vlogger. Wichtig ist vor allem die Leidenschaft für das eigene Thema. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Essen und Trinken funktioniert ebenso gut wie Mode, Kosmetik, Sport oder das Elternsein. So kann fast jeder, der für ein bestimmtes Thema brennt, seine Fotos, Videos und Texte online teilen. Es findet sich in fast jedem Fall eine „Fangemeinde“, die sich die Inhalte ansehen möchte. Und Menschen zu erreichen, ist für die meisten Medienschaffenden im Internet das wichtigste Anliegen.