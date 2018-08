Eltern von heute erinnern sich in einigen Fällen noch ganz genau an ihre Lieblingskleidung aus Kindheitstagen. Nur selten handelt es sich hierbei um Hosen oder Shirts bestimmter Marken, sondern vielmehr um Kleidung, die auch einen emotionalen Wert hatte. Der selbstgestrickte Pullover von Oma, die Pluderhose von Mama oder auch die kunterbunte Mütze, die die Großtante an Weihnachten mitgebracht hat, transportieren ein Gefühl von Liebe.

Der Verlust dabei ist groß. So verliert sich nicht nur die Tradition des Vorlesens, denn auch der Wortschatz vieler Kinder, deren Rechtschreibung und Rhetorik sowie die Bindung zu den eigenen Eltern leiden, wenn nicht regelmäßig zum Buch gegriffen wird. Daher sollten Eltern, einer glücklichen Kindheit zu liebe, wieder häufiger mit ihren Kindern in Märchen, Geschichten und Abenteuerstorys eintauchen.

Beim Durchblättern alter Fotoalben wird es vielen Eltern nicht nur warm ums Herz. Auch etwas Wehmut schwingt mit, wenn die eigene Kindheit mit dem heutigen Alltag von Jungen und Mädchen verglichen wird. Smartphones, TV-Serien, Bewegungsmangel und vergessene Traditionen jedoch müssen nicht sein. Auch in der Region können Eltern viel dafür tun, dass etwas mehr Ursprünglichkeit Einzug in das Leben ihrer Kinder hält.

Dieses Gefühl wollen Eltern ihren Kindern selbstverständlich nicht vorenthalten. Wer sich selbst mit der Nähmaschine auskennt, kann direkt loslegen, sich Schnittmuster besorgen und dem eigenen Kind tolle Kleidung schneidern. Auch die Auswahl an kindgerechten, schönen Stoffen gemeinsam mit Sohn oder Tochter macht viel Spaß. Und fällt das Nähen schwer, könnte auch der Besuch eines speziellen Kurses für Kinderkleidung eine tolle Idee sein. So finden Mama oder Papa ganz nebenbei ein neues Hobby.

3. Naturausflüge erleben

Ganz besonders in größeren Städten scheint die echte Natur so fern wie nie. Dabei liegen nur wenige Kilometer abseits des Stadtzentrums traumhafte Naturregionen wie die Eifel oder auch Weinberge am Moselufer, die sich mit Kindern hervorragend erkunden lassen. Enger Kontakt zur Natur nämlich gehört ebenfalls zu den Kindheitserinnerungen mit besonderem Wert.

Bäume anhand ihrer Blätter bestimmen zu können, einen Bogen aus Weidenholz mit Papa selbst schnitzen, Beeren pflücken und Tiere beobachten: Eltern und Kinder können in der Natur viel erleben. Etwas Inspiration bietet eifel.info mit verschiedenen Familienwanderwegen. Warum also nicht den Kinobesuch gegen eine Naturwanderung eintauschen und statt Spaßbad im Bach toben? So bekommen Kinder genügend Bewegung an der frischen Luft, was für Ausgleich sorgt und sogar den Schlaf verbessern kann.

4. Gemeinsam gärtnern

Manche Eltern erinnern sich heute gerne zurück an die Zeit, in der es hinter dem Haus einen großen Obst- und Gemüsegarten gab. Mit den Großeltern oder auch mit Mama und Papa wurde dort gesät, geerntet und genascht. Zu erleben, wie sich Obst und Gemüse im eigenen Garten entwickeln, welche Pflege verschiedene Gewächse brauchen und später selbst zu probieren, was im Beet gewachsen ist, schafft einen engen Bezug zur Natürlichkeit.

Wer nicht genügend Platz für die Anlage eines eigenen Gemüsegartens hat, findet in der Region Möglichkeiten, einen Schrebergarten zu mieten. Und ist auch das keine Option, könnte das Ziehen von Gemüse auf der Fensterbank oder dem Balkon eine sinnvolle Alternative sein. Hier vergessen Kinder ihre bisherigen Lieblingsbegleiter Smartphone sowie TV – und haben zeitgleich Spaß daran, sich ganz ohne Tadel die Hände schmutzig zu machen.

5. Das Auto stehen lassen