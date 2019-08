Frauen schlafen im Schnitt drei Stunden weniger als Männer im Ehebett

Eine neue Studie besagt, dass Frauen durchschnittlich drei Stunden weniger in der Nacht schlafen – wenn sie sich mit dem Partner ein Bett teilen. Was ja durchaus nach einer steilen These, der Werbung für das Trennungsjahr oder auch nach der Anschaffung eines zweiten Bettes klingt, hat jedoch ernste Hintergründe. Diese liegen durchaus beim Mann begründet, allerdings darf das nicht falsch verstanden werden. Denn was für die Frau nur nach einer kurzen Nacht ausschaut, kann sich auf Dauer für den Mann als gesundheitlich bedenklich erweisen, aber auch für die Frau. Dieser Artikel schaut sich das einmal an.