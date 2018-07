Noch dreißig Tage! Für eine Hälfte der Fußballfans hat das Leben am 24.08. endlich wieder seinen vollen Sinn zurück. Rollt der Ball nicht, ist samstags viel zu viel Zeit für all das, was sonst an den Wochenenden ignoriert werden kann. Es ist noch nicht einmal möglich, sich über seltsame Schiedsrichterentscheidungen und den unfähigen Stürmer aufzuregen, der frei vorm leeren Tor steht und den Ball ins Nirwana befördert. Zum wiederholten Male. Was bleibt stattdessen? Fans können sich nur angesichts des Spielplans und der Zusammenstellung der Begegnungen die Haare raufen oder hoffen, dass zumindest die Auslosungen der internationalen Wettbewerbe vernünftig laufen - sofern der eigene Club international spielt. Aber muss die Sommerpause wirklich langweilig sein? Wenn schon die WM mies lief, dann kann die Ballruhe doch auch anders genutzt werden. Dieser Artikel zeigt, wie das funktionieren kann.