Ähnlich wie bei der Jobsuche geht heute auch beim Dating nichts mehr ohne das Internet. Die Angebote im WWW sind inzwischen so umfangreich, dass wirklich für jeden Geschmack und jede Vorliebe eine Plattform oder Dating-Portal verfügbar ist. Ob klassische Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter, Online-Partner- sowie Flirtbörsen oder Portale für private Sextreffen – die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Begonnen hat die Online-Suche nach Liebe recht früh: Die erste Singlebörse öffnet 1996 ihre Pforten im Netz, inzwischen ist dieses Unternehmen mehrere Milliarden schwer – und das ist auch kein Wunder, denn neben der Tatsache, dass es via WWW sehr unkompliziert möglich ist, miteinander in Kontakt zu treten, haben die Singles die Chance, direkt nach anderen Singles in der Nähe zu suchen. Auch wenn heutzutage große Entfernungen mit Auto, Bahn & Co. zu überbrücken sind, ist es natürlich schöner, jemand Neues direkt vor Ort kennen und im besten Fall lieben zu lernen. Der Vorteil am Online-Dating ist, dass Singles in der Regel nicht Gefahr laufen, mit jemandem in Kontakt zu treten, der beispielsweise zum Freundeskreis gehört, sondern völlig unbekannt ist. So finden Paare zueinander, die vielleicht im realen Leben auf der Straße aneinander vorbeigelaufen wären.