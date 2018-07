Glücksspiele sind in Deutschland nach wie vor beliebt. Für viele Menschen handelt es sich um eine beliebte Beschäftigung in der Freizeit, die sogleich mit dem Traum vom großen Gewinn verbunden ist. Doch welche Besonderheiten machen das Glücksspiel aus und was reizt die Menschen daran so sehr?

Suche nach Spannung

Casinos gelingt es bereits seit vielen Jahren, Spaß am Spiel mit einer gewissen Spannung in Verbindung zu bringen. Natürlich kennen wir eine solche Form der Spannung bereits von der Branche der Videospiele. Doch obwohl Spielautomaten in der Regel einfacher konzipiert sind, treten sie ebenso in diese Position. Verantwortlich dafür ist vor allem der Reiz des Geldes, der mit der Teilnahme am Spiel in Verbindung steht. Fallen die Symbole nur ein einziges Mal in der richtigen Reihenfolge, so könnte sich das Leben des Spielers zumindest in finanzieller Sicht schlagartig ändern. Genau diese potenzielle Aussicht formuliert die besondere Anziehungskraft.

Wie beliebt das Spielen im Casino in Deutschland aktuell ist, zeigt sich nicht mehr zwingend beim Blick auf das Stadtbild. Denn während viele Spielhallen ihre Pforten schließen, entscheiden sich immer mehr Spieler für die Anmeldung in einem Online Casino. Dafür verantwortlich sind zum Beispiel Freispiele ohne Einzahlung, die dort angeboten werden. Sie sorgen dafür, dass ohne jedes finanzielle Risiko Gewinne eingefahren werden können. Ein Online Casino ohne Einzahlung bietet seinen Kunden sogar die Chance, mit einem kostenlos zur Verfügung gestellten Betrag in das Spiel zu starten und dort die ersten Erfolge zu erzielen. Welche Online Casinos tatsächlich einen Casino Bonus ohne Einzahlung anbieten, zeigt sich bei einem Blick auf gut strukturierte Vergleichsseiten.

Ansprechende Offerten für unterwegs

Natürlich sind die Online Casinos sogleich darauf aus, ihre Zielgruppe zu erweitern. Für diesen Zweck wurden die Angebote zuletzt mobilisiert. Dies bedeutet, dass sie auch von einem Smartphone oder Tablet aufgerufen werden können. Die einzelnen Inhalte wurden für diesen Zweck noch einmal an den deutlich kleineren Bildschirm angepasst. Freispiele ohne Einzahlung und andere Bonusangebote können derweil auch mobil abgerufen werden. So handelt es sich um eine vollwertige Alternative zum Spiel am Desktop, aus dem die Branche einst entstanden ist.

Das mobile Spiel bringt dabei noch einen zusätzlichen Reiz mit sich. Viele Menschen in der Region wissen die Chance zu schätzen, die kleinen Leerläufe des Alltags auf diese Weise zu füllen. So entscheiden sie sich zum Beispiel in Bus und Bahn dafür, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Gelegenheit, damit sogar noch einen Gewinn zu erzielen, wird dann als optional angesehen. Manche Experten gehen davon aus, dass es Casinos in den kommenden Jahren gelingen wird, ähnlich erfolgreich in den Stores zu sein, wie die seit Jahren beliebten Spiele für Zwischendurch. Dafür müsste es jedoch gelingen, noch mehr Spieler an prominenter Position anzusprechen und sie von den eigenen Inhalten zu überzeugen.

Hohe Gewinne der Lotterie

Blickt man auf den Drang nach neuem Nervenkitzel in den vergangenen Jahrzehnten, so sind es jedoch nicht die Spielbanken, die in der Bevölkerung die größte Aufmerksamkeit erfahren. Vielmehr gelang es den Lotterien, in eine solche Rolle zu treten. Bereits seit Jahrzehnten gibt es Millionen Menschen in Deutschland, die sich für die regelmäßige Abgabe eines Lottoscheins entscheiden. Während es zunächst nur an Samstagen möglich war, von den großen Gewinnen zu träumen, wurde das Angebot zuletzt klar erweitert. Das staatliche Lotto bietet somit auch Mittwochs die Gelegenheit, an der Ziehung teilzunehmen. Hinzu kommen weitere Lotterien, die das Angebot nach und nach erweiterten. Inzwischen wuchs daraus eine regelrechte Industrie, die darauf ausgelegt ist, einen Nervenkitzel zu bieten.

Die Lotterie ist gleichermaßen dafür verantwortlich, dass sich die rechtliche Situation in diesen Tagen so schwierig gestaltet. Denn der Staat hat kein Interesse daran, auch privaten Anbietern des Glücksspiels zum Durchbruch zu verhelfen. So wird verhindert, dass sie in den Genuss einer legalen rechtlichen Grundlage für ihre Aktivitäten kommen. Einige Seiten kritisieren bereits seit Jahren das Monopol, welches auf diese Weise entstand. Denn durch eine im Ausland vorgenommene Regulierung kommt es zur ungewollten Situation, dass Millionen Euro an Steuergeld der Online Casinos ins Ausland fließen. Lediglich die Lotto GmbH trägt so einen Teil dazu bei, dass auch die Allgemeinheit in den Genuss dieser Gelder kommt. Denn dort ist seit jeher ein Teil der Gewinne für die Investition in gemeinnützige und soziale Projekte vorgesehen.

Ein Luxus unserer Zeit

Sofern Menschen dazu bereit sind, viel Geld in Glücksspiel zu investieren, so kann es nicht schlecht um die wirtschaftliche Lage bestellt sein. Ein festes monatliches Einkommen und eine Sicherung des Lebensunterhalts sind überhaupt wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen für diesen spannenden Luxus entscheiden. Der Boom, den die Branche in den vergangenen Jahren erlebte, ist also sehr eng mit dem wirtschaftlichen Aufschwung dieser Tage verbunden. Würde die Entwicklung an Schwung verlieren und die Konjunktur erlahmen, so ließen sich diese Auswirkungen vor allem in der Glücksspielbranche sehr schnell erfahren.

