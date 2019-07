Die Eifelregion wird immer attraktiver für Touristen

Die Eifel ist bekannt für ihre wunderschöne Natur auf der westlichen Seite Deutschlands, doch es gibt viel mehr zu entdecken. Jeder Besucher kommt hier auf ihre Kosten, sei es bei der Erkundung der Burg Eltz oder bei einer eleganten Nacht im Ring-Casino. Hier ist das Richtige dabei für Groß und Klein. Man glaubt es kaum, doch die Region rund um die Eifel ist ebenfalls ein Ort, den man aufsuchen kann, wenn es mal schicker zugehen soll. Vor allem einmal im Jahr zur Zeit des Formel 1 Rennens am Nürburgring, zeigt dieser Ort, was er kann. Er lockt Menschen aus aller Welt an und begeistert mit einzigartigem Ambiente. Doch auch zur restlichen Zeit des Jahres ist dieses Gebiet ein wahres Goldstück Deutschlands das entdeckt werden sollte. 4 einzigartige Ausgeh-Ideen für Touristen in der Eifel

Wer als Tourist die Eifel besucht, wird sich vor allem an der einzigartigen und atemberaubenden Natur erfreuen können. Doch die Eifel hat noch mehr zu bieten! Wenn man an die Eifel denkt, denkt man nicht notwendigerweise daran, dass man hier auch einen schicken Ausgeh-Abend verbringen kann, doch genau das ist möglich und absolut empfehlenswert. Hier stellen wir vier tolle Ausgeh-Ideen für Touristen in der Eifel vor. 1. Entdecke den Nürburgring

Einst eine der beiden deutschen Formel 1-Strecken hatte der Nürburgring zuletzt mit einigen Problemen zu kämpfen. Seit 2013 fand der Formel 1-Zirkus hier nicht mehr statt. Die Grüne Hölle, so wird der Nürburgring auch genannt, bietet allerdings andere Veranstaltungen: Das 24-Stunden Rennen, bei dem Karossen verschiedenster Art gegeneinander antreten. Zudem kommen hier auch DTM und Oldtimer-Fans auf ihre Kosten, da es tolle Events gibt. Des Weiteren existieren viele weitere Anlässe für einen Besuch auf dem Nürburgring. Wenn man es wirklich wissen will, dann kann man sogar echte Rennwagen im Nürburgring Probefahren: Das ist ein Erlebnis, was sicher so schnell nicht vergessen wird. 2. Erlebe die Bitburger Marken-Erlebniswelt

Für alle Bier-Liebhaber ist es ein Muss, die Bitburger Marken-Erlebniswelt zu besuchen. Das Premium Bier und eines der erfolgreichsten und meistverkauften Biere wird in der Südeifel hergestellt. Die Brauerei bietet Führungen an: Es wird der Prozess der Biergewinnung vorgestellt und natürlich darf auch was getrunken werden. Auch die Geschichte hinter dem Produkt wird vorgestellt, so dass die Besucher einen Eindruck von der 200 Jahre langen Tradition erhalten. Dies ist nicht nur interessant, informativ, sondern zugleich auch noch lecker! 3. Verbringe einen Abend im Ring-Casino

Soll es mal sehr elegant und schick zugehen, dann ist ein Abend im Ring-Casino ein Muss. Neben Roulette und Black Jack, kann hier auch mal das glück herausgefordert werden. Das ganze Casino ist im Motorsport Design gehalten, da es als Teil des Nürburgrings gesehen wird und sich so von anderen Casinos in Deutschland absetzen kann. Auf 450 Quadratmetern können 60 Spielautomaten und viele weitere Tische mit Poker und Co. entdeckt werden. Einfach mal in edlen Zwirn werfen und einen tollen Abend verbringen? Im Ring Casino kein Problem! Wer danach Blut geleckt hat, kann das Hobby auch online verfolgen. Mittlerweile gibt es viele Online-Casinos, die zum Teil mit hohen Auszahlungsquoten auftrumpfen. Zusätzlich ist es wichtig, sich die Lizenz der Anbieter anzuschauen.

4. Burg Eltz - Tauche in eine neue Welt ein