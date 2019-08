Bei den Auszahlungen von Gewinnen kommt es den Spielern vor allem auf die Geschwindigkeit an. Kein Spieler, der einen schönen Gewinn gemacht hat, möchte lange auf die Auszahlung warten. Bei den besten Anbietern erfolgt die Bearbeitung einer Auszahlung noch am Tag der Beantragung. Das Geld ist dann innerhalb von zwei bis drei Bankarbeitstagen auf dem Konto des Gewinners. In Großbritannien sind sogenannte Vorhaltefristen von drei bis vier Tagen üblich. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn der Kunde darüber informiert ist.

Die Glücksspiellizenz – die Legitimation der Seriosität

Seriöse Spieleanbieter im Internet haben immer eine Lizenz, die in Deutschland Gültigkeit hat oder EU-rechtskonform ist. Das heißt, die Lizenz ist entweder aus Schleswig-Holstein oder einem EU-Mitgliedstaat. Dabei kommen insbesondere Gibraltar, Malta und die Isle of Man in Großbritannien infrage. Unter https://www.schleswig-holstein.de/ ist eine Liste der Anbieter veröffentlicht, die mit einer schleswig-holsteinischen Lizenz arbeiten.