Virtual Reality wird immer beliebter – neueste Trends aus der Spieleindustrie

Virtual Reality wird immer beliebter, wie auch Spiele- oder Technikmessen und Städtebauprojekte beweisen. Etliche Spielehersteller haben sich dem Thema bereits angenommen, sodass auch Konsolen diesen Trend unterstützen. Das liegt mitunter daran, dass die Technik besser wird und die notwendigen VR-Brillen mittlerweile wirklich tragbar sind. Die Brillen sind nicht mehr so schwer und klobig, wie sie einmal waren, sondern lassen sich auch über eine längere Spieldauer tragen, ohne dass Nacken- und Kopfschmerzen auftreten. Aber wie funktioniert das Prinzip und was macht die Virtual Reality gerade in der Spielewelt so faszinierend? Dieser Artikel schaut sich das Thema einmal an.