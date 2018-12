15-jährige Annalena Böhm aus Trier wird vermisst

Die Eltern hatten das Mädchen zuletzt vor dem Zubettgehen am Mittwochabend, 26. Dezember, gegen 23.30 Uhr, in der gemeinsamen Wohnung "Am Weidengraben" in Trier gesehen. Als die Mutter ihre Tochter am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wecken wollte, war sie nicht mehr in ihrem Zimmer. Wann genau Annalena die Wohnung verlassen hat, ist zurzeit nicht bekannt. Sie hat allerdings eine mit Kleidung gepackte rosafarbene Tasche (sogenannte Shoppingbag) mit aufgedruckter schwarzer Katze und dem Schriftzug "Killerkitty" mitgenommen, sodass von einem geplanten Verlassen des Hauses ausgegangen werden muss.

Personenbeschreibung

Annalena Böhm ist circa 1.67 Meter groß und wiegt circa 75 Kilo. Sie hat ihre dunklen Haare blau-lila gefärbt und trägt einen acht Millimeter dicken Tunnel-Ohrring im linken Ohr, an ihrem linken Unterarm hat sie mehrere Narben. Sie selbst rechnet sich der sogenannten Gothic-Szene zu und kleidet sich entsprechend dunkel. Zur Bekleidung ist zurzeit nur bekannt, dass sie einen khakifarbenen Parker und hochgeschnürte schwarze Stiefel, ähnlich Springerstiefeln, und eventuell ein schwarzes Halsband tragen dürfte.

Zeugen gesucht

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass sie Trier verlassen hat und in Richtung Süddeutschland unterwegs sein könnte. Hinweise über den Aufenthalt von Annalena Böhm nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 entgegen oder an jede andere Polizeidienststelle.

