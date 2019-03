16-Jähriger und 48-Jährige im Bahnhof angegriffen

Polizei hatte viel zu tun

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zahlreiche Feiernde traten alkoholisiert und aggressiv auf. Am Bürgerzentrum mussten die Beamten Verstärkung anfordern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2. auf 3. März, gab es für die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler anlässlich von Karnevalsveranstaltungen viel zu tun. Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mussten die Beamten vor dem Festzelt in Bad Neuenahr einen…