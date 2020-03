Verteilerkreis: Brückenarbeiten gehen weiter

Am 2. März beginnt der Landesbetrieb Mobilität ab 9 Uhr mit dem Einrichten der Verkehrsführung zur Verbreiterung der beiden unter der Brücke in und aus Richtung Verteilerkreis verlaufenden Straßen. Die Verbreiterung beider Straßen um jeweils 3,50 Meter im Vorfeld der Brückeninstandsetzung ist notwendig, um später die notwendigen Gerüste aufstellen zu können. Die Arbeiten dazu werden bis voraussichtlich Mitte März laufen.

Gleichzeitig ist es zum Aufbau der späteren Baustellen-Verkehrsführungen erforderlich vom 2. März bis zum 3. März kleinere Reparaturarbeiten an der Hauptfahrbahn der A 602 in beiden Fahrtrichtungen vornzunehmen. Darüber hinaus sind vor den Arbeiten an der Brücke mehrere Schachtabdeckungen im Fahrbahnbereich der A 602 zu erneuern. Das geschieht am 5. März ab 9 Uhr in gesonderten Verkehrsführungen in der Auf- und Abfahrtsrampe von und nach Schweich. Diese Arbeiten werden, genau wie die Arbeiten auf der Hauptfahrbahn, außerhalb der Berufsverkehrszeiten vorgenommen. An allen Baustellen wird der Verkehr jeweils einspurig vorbeigeführt.

Durch die Bauarbeiten kann es in der ersten Märzhälfte zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

