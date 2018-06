ADAC Rallye: Tempo, Action, Vollgas

REGION. St. Wendel hat in diesem Jahr erstmals das Privileg, Start- und Zielort der ADAC Rallye Deutschland zu sein. Hier findet am Donnerstagabend (16. August) die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Am Freitag (17. August) steht mit der WP Wadern-Weiskirchen ein ultraschneller Rundkurs mit idealen Zuschauerbedingungen an. Zuvor geht es für die WRC-Stars jedoch in die Weinberge der Moselregion.

Ein Pflichttermin am Samstag (18. August) ist der Truppenübungsplatz Baumholder. In diesem Jahr haben die Fans noch mehr von der Action, denn aus der kurzen Sprintprüfung wird eine echte Mittelstrecken-Herausforderung: Auf zehn anspruchsvollen Kilometern geht es dabei unter anderem über die berühmt-berüchtigte Sprungkuppe "Gina". Ein weiteres Highlight bildet die extrem selektive, lange Panzerplatten-Prüfung. Abseits von Baumholder werden am Samstag zudem noch je zwei Durchgänge der WP Freisen und der WP Römerstraße gefahren.

ADAC-Rallye kehrt in die Weinberge zurück

Hochspannung bringt auch der Abschlusstag (19. August). Als Neuerung kehrt die ADAC Rallye Deutschland in die Weinberge zurück, wo mit der WP Grafschaft ein Spitzkehren-Festival im XXL-Format (2x29 Kilometer) ansteht. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt auf der WP Bosenberg. Da die Prüfung nur einmal als Powerstage gefahren wird, müssen die WRC-Stars ohne "Generalprobe" sofort alles geben, um sich Zusatzpunkte für die WM-Wertung zu sichern. Vom Ziel der Powerstage, das sich vor St. Wendel befindet, fahren die Teams direkt zur Siegerehrung in die Innenstadt. Dreh- und Angelpunkt der Rallye ist der Autodoc Servicepark am Bostalsee. Neben den Serviceflächen, wo man die Arbeit der Teams hautnah verfolgen kann, gibt es viele Erlebniswelten, mit denen sich die Hersteller und Partner präsentieren.

Tickets, Info und Gewinnspiel

Tickets gibt es hier (Rubrik: Tickets): Rallye-Pass 70 Euro, Mitglieder 65 Euro, Tagesticket 35 Euro

Vor Ort kostet der Rallye-Pass 80 Euro.

Wir verlosen dreimal zwei Pässe. Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen hier.

Unsere Datenschutzbestimmungen gibt es hier.

RED