Aktion "Wunschbaum" für Bedürftige startet

Christmas Moments als Livestream-Event

Trier. In diesem Jahr kann die große Christmas Moments Tournee erstmals seit 23 Jahren nicht stattfinden. Damit Weihnachten 2020 aber nicht ganz so still wird und ein Stück adventliche Tradition erhalten bleibt, werden Thomas Schwab und Freunde am 23. Dezember um 20 Uhr in Trier auftreten.