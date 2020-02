Alfons Jochem: "Wir glauben an unsere Jungs!"

Walk Of Care: Mitgehen und Arbeit von Kinderhospizen stärken

Trier. Der Verein Nestwärme veranstaltet am Freitag, 28. Februar, eine Protestaktion in Trier gegen die folgenschweren Missstände in der häuslichen Versorgung von pflegebedürftigen Kindern. Mit dem "Walk of Care" soll auf die verzweifelte Situation vieler Familien aufmerksam gemacht werden, die ein chronisch oder schwerst erkranktes Kind zuhause pflegen.