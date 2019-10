Uni sucht alte Schulhefte für neues Archiv

Unterricht und Schule sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft und Kind ihrer Zeit. Wie, was und wozu Kinder und Jugendliche in der Schule zu unterschiedlichen Zeiten gelernt haben, dokumentiert und erforscht seit neustem das Archiv für bildungsgeschichtliche Fachunterrichtsforschung an der Universität Trier. "Aus der kulturwissenschaftlichen Rekonstruktion historischer Unterrichtspraxis können wir neue Perspektiven und Lösungsvarianten für Probleme gewinnen, die uns auch im heutigen Unterricht noch beschäftigen", erklärt Matthias Busch, Professor für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften, die Motive für die Gründung des Archivs. "Gerade für unsere Lehramtsstudierenden bietet der historische Vergleich vielfältige Möglichkeiten, das Selbstverständnis der eigenen Fachdisziplin zu schärfen und scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen." Zusammen mit Anke Wegner, Professorin für Didaktik der deutschen Sprache und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, verantwortet er das neue Forschungsvorhaben.

Bibliothek katalogisiert Sammlung

Wichtiger Partner des Archivs ist die Universitätsbibliothek Trier, die das Sammlungsgut katalogisiert und in ihrem Suchportal TRiCAT weltweit recherchierbar macht. "Die äußerst diversen und sensiblen Archivalien, die aus ganz Deutschland in Trier eintreffen, sind auch für die Profis der Bibliothek eine spannende Herausforderung", so Bibliothekarin Tanja Klöpfel. Sammlungsgut sind Unterrichtsmedien wie Schulbücher oder Wandkarten und Artefakte des Lernens und Lehrens wie Klassenarbeiten, Fotographien oder Unterrichtsberichte der Fächer Deutsch, Geschichte und Politik mit einem Schwerpunkt auf dem 19. und 20. Jahrhundert.

Forschungsprojekte sollen unterstützt werden

Im Rahmen der Archivarbeit sollen in den kommenden Jahren bildungsgeschichtliche Forschungsprojekte unterstützt und der wissenschaftliche Austausch durch ein internationales Veranstaltungsprogramm gefördert werden. Die erste Veranstaltung findet bereits in wenigen Wochen statt. Vom 8. bis 9. November 2019 wird die Eröffnung des Archivs mit einer interdisziplinären Tagung zum Thema "Bildung und Demokratie im 20. Jahrhundert" begleitet. "Eines der obersten Ziele schulischer Bildung und aller Unterrichtsfächer ist es, junge Menschen zu gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischer Partizipation zu befähigen", erläutert Anke Wegner das Anliegen der Konferenz. "Wie dieser Anspruch an Demokratiebildung in der Gestaltung von Unterricht und Schulleben zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen politischen Systemen umgesetzt worden ist, wollen wir mit internationalen Experten diskutieren." Hierzu werden Studienergebnisse zum Unterricht vom Kaiserreich bis zur Gegenwart, aus der DDR und dem europäischen Ausland vorgestellt werden.

Alte Schulhefte gesucht

Damit das Archiv ein Erfolg wird, hoffen die Beteiligten auf zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung. "Das alte Schulbuch oder Schülerhefte sind uns ebenso lieb wie Unterrichtsplanungen und Aufzeichnungen ehemaliger Lehrkräfte oder Schulchroniken", so Anke Wegner. Potentielle Spender von Unterrichtsmaterialien und Interessierte können sich hier über das Archiv und die Tagung informieren.

