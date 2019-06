Altstadtfest: Polizei stellt Sicherheitskonzept vor

Bis zu 100.000 Besucher werden auf der Festmeile in der City erwartet, die sich von der Porta Nigra über Hauptmarkt, Domfreihof und einige Nebenstraßen bis zum Viehmarkt erstreckt. In diesem Bereich und darüber hinaus wird am kommenden Sonntag zudem der Trierer Stadtlauf stattfinden. Mit technischen Sperren aus Betonteilen, mobilen Durchfahrtssperren und Fahrzeugen der Stadt Trier soll die Zufahrt in den Veranstaltungsbereich verhindert werden. An bestimmten Durchfahrtsstellen wird gewährleistet, dass berechtigte Fahrzeuge passieren dürfen. Während des Festes werden Polizisten in zivil und Uniform auf der Festmeile unterwegs sein. Dabei nehmen die Beamten auch gezielt Jugendschutzkontrollen vor. Ein Teil der uniformierten Polizisten ist mit Bodycams ausgestattet. Flankiert und ergänzt werden die polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen durch den Einsatz von Kräften des kommunalen Vollzugsdienstes und eines privaten Sicherheitsunternehmens.

Videoüberwachung in bestimmten Bereichen

Ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist die Videoüberwachung bestimmter Veranstaltungsbereiche. Auf dem Porta-Nigra-Platz, dem Hauptmarkt, dem Domfreihof und dem Viehmarkt werden Kameras aufgebaut. Sie dienen zum einen dazu, rechtzeitig Gefahrensituationen zu erkennen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Zudem können die Videoaufzeichnungen auch als Beweismittel beim Verdacht auf Straftaten herangezogen werden. Dabei findet keine flächendeckende rund-um-die-Uhr-Überwachung statt. Sie richtet sich am Einsatzbedarf und am Besucheraufkommen und -verhalten aus. Hinweisschilder an den Eingängen der entsprechenden Bereiche informieren die Festgäste über die Zeiten der Videographie.

Die genauen Bereiche und weitere Hinweise, sowie ein Informationsblatt zum Landesdatenschutzgesetz finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Trier.

