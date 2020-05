SP 08. Mai 2020 Artikel teilen





Am Sonntag ist Muttertag

"Danke" sagen mit Blumen, Gebasteltem und gemeinsamer Zeit

Trier. In Deutschland werden Mütter traditionell am zweiten Sonntag im Mai besonders geehrt. Wie viele Feiertage, so ist auch der Muttertag heute stark kommerzialisiert. Die Geschenke werden zwar größer, aber das Dankeschön an die Mütter tritt oft in den Hintergrund. Das geht doch auch besser!