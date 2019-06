"Antänzer" in Trier unterwegs: Polizei warnt vor Trickdieben

Dolce Vita bei der Biesdorfer Hauskirmes

Biesdorf. Bei der diesjährigen Hauskirmes des St. Josef Gymnasiums in Biesdorf war der Eisstand der absolute "Pullfaktor" des Schulfestes. Während man darauf wartete, dass die Schlange kleiner wurde, konnte man im reichhaltigen Trödel- und Antikmarkt stöbern oder zum Schultheater gehen, wo die Theater-AG der Unterstufe "Der Bann der bösen Dreizehn" gegeben hat. Mit ein bisschen Glück konnte man auch Zeuge des musikalischen Flashmobs des Schulchores im Treppenhaus werden. Diejenigen, die derweil im Escape Room Rätsel lösen wollten, konnten freilich nur von Ferne zuhören. Und so landeten viele Gäste danach im unteren Schulhof bei Fußball-Darts XXL oder einem der vielen anderen Schülerstände der Hauskirmes und konnten über Golf oder musikalische Darbietungen der verschiedenen Schulensembles im Innenhof wieder beim Eis landen. Nicht wenige holten sich gleich eine zweite Portion: Dolce Vita in der Südeifel! Dabei hat das "süße Leben" der Hauskirmes noch einen ganz anderen, praktischen Zweck, denn der "Zehnte" des Erlöses der Hauskirmes ist dieses Jahr für die Ausstattung einer neuen Schule in Gitega-Songa in Burundi (Zentralafrika) bestimmt. Pater Peter Kemnitz, der für die Missionare von der Heiligen Familie auf Madagaskar seinen Dienst versieht, berichtete im Eröffnungsgottesdienst zur Hauskirmes in drei Sprachen von den Lebensverhältnissen und dem lebendigen Glauben in Afrika. Der in der Südeifel noch gut bekannte Pater Norbert Maier MSF übersetzte derweil für Pater Kemnitz ins Deutsche. Zu dieser Unterstützung des karitativen Zweckes gehört auch der "Zehnte" des Erlöses der traditionellen Tombola, deren Preise einen Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro haben. Die Preise zu folgenden Losnummern (mit Losfarbe) können noch in der Schule abgeholt werden: 3298 (rot) und 2940 (grün).

