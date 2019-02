ANZEIGE - Frauenmesse: Darauf können Sie sich freuen!

Beruf & Privatleben ideal verbinden

Saarländischer Schwesternverband Ottweiler e.V.:

Der Schwesternverband ist ein gemeinnütziger Träger, der alte und beeinträchtigte Menschen unterstützt, ein selbstbestimmtes Leben zu bewältigen. In fünf Bundesländern unterhält der Verband über 60 Einrichtungen und soziale Angebote. "In der Pflege sind überwiegend Frauen tätig. Daher versteht es sich von selbst, dass wir auf der Frauenmesse präsent sind. Der Schwesternverband wurde 2017 mit dem Zertifikat 'audit berufundfamilie' als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. In Bitburg zeigen wir Frauen die Möglichkeiten, Privates und Berufliches ideal zu verbinden. www.schwesternverband.de

Sauberkeit mit neuer Dimension

Abacus Service GmbH, Gregor Kaspers und Thomas Gilles:

Mit "Hyla" steht Abacus für eines der gesündesten und wenig aufwendigen Raumreinigungssysteme, die es weltweit gibt. Bei der ersten Bitburger Frauenmesse werden Lösungen für die alltäglichen Herausforderungen im Bereich Hygiene und Sauberkeit aufgezeigt. Hyla ist Wasserstaubsauger und Luftreiniger in einem System. "Das Kennenlernen ist ein großer Schritt in Richtung Gesundheit und Wohlbefinden. Schon wenige Minuten Luftreinigung abends vor dem Zubettgehen reichen aus für eine ganze Nacht frischer, reiner Luft". www.staubsaugerprofi.NRW

Für schöne und gesunde Beine

Capio Mosel-Eifel Klinik Bad Bertrich:

Die Klinik gehört zu den führenden Venenkliniken in Deutschland und befasst sich ausschließlich mit Beinvenen. In weit über 300.000 Operationen werden nach medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen die ästhetischsten und schonendsten Therapieverfahren angewendet. Aufklärung steht am Stand der Frauenmesse im Fokus, denn 90 Prozent der Erwachsenen weisen Veränderungen im Venenbereich auf. Jede 5. Frau und jeder 6. Mann haben eine chronische Venenerkrankung. In Kooperation mit der Deutschen Venenloga werden in Bitburg. u.a. kostenlose Venenchecks angeboten. www.venen.de

Erlebnisse für alle Sinne

Cascade Bitburg, Julia Zierden-Kollmer:

Casacade – der Name ist Programm, denn das Erlebnisbad steht für ein Fülle verschiedener Freizeit-Aktivitäten rund ums Wohlfühlen. Schwimmen, Aquafitness, Saunieren, Relaxen, Massage, Fußpflege und auch Gastronomie zählen dazu. "Zur Frauenmesse präsentieren wir unser gesamtes Programm, speziell auch für die Damen, wie zum Beispiel unsere Damensauna oder effektive Aquafitness-Programme. Wer uns am Stand besucht, kann zudem von einer wunderbaren 'Schnupper'-Schultermassage profitieren". www.cascade-bitburg.de