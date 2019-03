ANZEIGE - Frauenmesse: Darauf können Sie sich freuen!

Kuchen und Torten wie bei Oma

Marias-Kaffeestübchen Trier, Maria Zink:

Leckerer Kuchen wie bei Oma – wer einmal aus der Theke in Marias Kaffeestübchen genascht hat, der kommt wieder. Ob Kirschstreusel, Käsesahne oder Schwäbischer Apfelkuchen: Seit über zehn Jahren kreieren Maria Zink und ihr Team hier täglich frische Backwaren. Auch individuelle Torten für besondere Anlässe gehören zum Angebot. Die Liebe zum Beruf zeichnet das Unternehmen aus. "An der Frauenmesse beteiligen wir uns auch, um anderen Frauen Mut zu machen. Herzliche Einladung zum Austausch bei hausgemachtem Kuchen und einem guten Kaffee." www.kaffeestübchen.de

Kundenwünsche im Fokus

dm-Drogeriemarkt, Markus Otto, Gebietsverantwortlicher:

Laut Kundenmonitor 2018 ist dm-Drogeriemarkt der beliebteste Drogeriemarkt Deutschlands. dm hat mehr als 60.000 Mitarbeiter in Europa und stellt die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden in den Fokus allen unternehmerischen Handelns. "Zur Frauenmesse möchten wir Frauen und Männern in unserer Region das breite Angebot von Produkten und Services zeigen, die sie in unseren Märkten finden. An unserem Stand können sich die BesucherInnen entspannt zurücklehnen - wir frischen ihr Make up auf und bieten eine Pflegemassage der Hände an." www.dm.de

Schöner aussehen ganz ohne Skalpell

Jürgen Brust, Medical-Ästhetik-Spezialist, Heil- und Chiropraktiker, Schmerztherapeut:

"Harmonische Gesichtskonturen, schöne Lippen, straffe Oberarme – kein Wunschtraum. Wir vereinen Naturheilkunde mit den neuesten, effektivsten Techniken der ästhetischen Medizin – ganz ohne Skalpell, denn natürliches Aussehen und der Patient in seiner Gesamtheit stehen bei uns im Vordergrund", erklärt Medical-Ästhetik-Spezialist Jürgen Brust. Für beste Ergebnisse empfiehlt der Heilpraktiker eine Kombination minimal-invasiver Behandlungstechniken (Hyaluron, Fäden u. Botox). "Die Haut sieht frischer, jünger und strahlender aus." Für ein neues Lebensgefühl... www.praxis-brust.com

Einzigartige Stoffwechsel-Revolution

Stephanie Brust, Hypno-Analytikerin und Ernährungsexpertin:

Als Hypnose-Therapeutin und Ernährungsspezialistin hilft Stephanie Brust Menschen dabei, gesund und dauerhaft abzunehmen. "Mit der einzigartigen Original-Federleicht-Turbo-Abnehm-Therapie kann hartnäckiges Depotfett ganz ohne Sport und Hungern dauerhaft abgebaut werden", erklärt sie die Methode, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen sei. "Sie basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Ernährungsmedizin. Es gibt sie nur bei uns. Ich freue mich, an unserem Stand bei der Frauenmesse unser Konzept vorzustellen." www.praxis-brust.com