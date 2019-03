ANZEIGE - Frauenmesse: Darauf können Sie sich freuen!

Tierisch eleganter (Partner-) Look

ENAH, Isabel Weber, Inhaberin der Modemarke:

Bei der neuen Modemarke "ENAH" geht es nicht nur um eleganten Designerschmuck mit Schiefersteinen vom regionalen Steinbruch und aus hochwertigem Sterlingsilber, sondern auch um echte Tierliebe: "Mein Gedanke war, eine Marke zu gründen, die Mensch und Hund zusammenführt, diese einzigartige Freundschaft feiert und zelebriert", so Inhaberin Isabel Weber. Darum ergänzt sie ihre erste Schmuckkollektion schon bald um Accessoires für Hunde. Den Prototypen eines modischen Hundehalsbandes präsentiert sie an der Frauenmesse ... www.enah-shop.de

Die neuesten Trends entdecken

Loft Shoes & Lifestyle, Alfons Endlein, Inhaber:

Loft Shoes & Lifestyle ist ein inhabergefu?hrter Concept-Store, der auf vier Etagen einen Mix aus etablierten Marken und aufregenden Newcomern bietet. Im Angebot: Schuhe, Taschen und Mode. Außerdem gibt es einen Friseur sowie einen Beautysalon. "Bei der Sortimentsgestaltung setzen wir auf die Liebe zum Detail. Unsere Leidenschaft für Trends spiegelt sich in individueller Beratung und Service wider. Auf der Frauenmesse zeigen wir eine Auswahl an Schuhen und Taschen – natürlich die neuesten Must-haves für Frühjahr und Sommer." www.Styleloft.de

Erinnerungen für die Ewigkeit

Bianca Rosenberger Photografie, Bianca Rosenberger, Babyfotografin:

In der kuscheligen Atmosphäre ihres Home-Studios macht Bianca Rosenberger Fotos von den kleinen Wundern des Lebens – tolle Erinnerungen, professionell für die Ewigkeit festgehalten. Den Umgang mit Säuglingen hat die Fotografin als Mutter selbst und durch eine Hebammenbegleitung erlernt. "Einfühlungsvermögen, Geduld und Liebe zu den kleinen Wesen zeige ich in jedem einzelnen Bild. Meine Fotoprodukte stelle ich an der Frauenmesse vor." Die Bandbreite ihrer Fotografie: Neugeborene, Babys, Kinder, Schwangere, Stillende und Boudoir. www.bianca-photografie.de

Balance mit Dermo-Kosmetik

Charisma Kosmetik, Kerstin Bartzen, Krankenschwester und Dermo-Kosmetikerin:

Kerstin Bartzen stellt während der Frauenmesse Dr. Juchheim Produkte vor, die vor Ort getestet werden können: "Charisma bietet Kosmetik, die auf dem ayurvedischen Wissen basiert, die vegan, frei von Paraffinen, Parabenen, Hormonen und Tierversuchen ist, bis hin zu natürlichen Vitaminen, die das Immunsystem unterstützen. Ebenso Produkte, die Knochen und Gelenke mit natürlichen Substanzen versorgen. Spannend: Cannapur ist ein aus Cannabis Vollextrakt gewonnenes, EU-zertifiziertes Öl, das für Körper-Balance sorgt". www.charisma-wincheringen.de

MINIs für jeden Geschmack

Autohaus Schaal GmbH, MINI, Stefan Behleit, Verkaufsberater:

"Exklusive Flitzer mit aufregendem Design, ohne Kompromisse in Sachen Qualität und Verarbeitung. Dazu jede Menge Fahrspaß – das bietet die Marken­erlebniswelt von Autohaus Schaal MINI". Im Autohaus gibt es allerhand zu entdecken: "Wir haben für jeden Geschmack den passenden MINI. Unsere Autos vermitteln ein ganz besonderes Lebensgefühl." Und für alle Fans und die, die es noch werden wollen, steht an der Frauenmesse ein MINI ‚zum Anfassen‘ bereit. Behleit ist sicher: "Vorbeischauen lohnt sich!" www.autohaus-schaal.de

Kraftvoll und vital sein

Praxis Vitalberatung, Silke Bräuer, Beraterin für Gesundheit, Ernährung, u. v. m.:

Wer etwas für seine Gesundheit und Vitalität tun möchte, ist in der Praxis Vitalberatung in Naurath Wald richtig. Frühzeitig Defizite und Belastungen zu erkennen und diese über individuelle Maßnahmen wieder auszugleichen, steht dort im Fokus. "Das gesunde Trinken ist eine einfache Maßnahme. Mit den richtigen Strukturen und Eigenschaften von Wasser haben unsere Kunden messbare gesundheitliche Verbesserungen erreicht". An der Messe besteht für Interessierte die Möglichkeit zu einer "Kennenlern-Körperanalyse". www.vitalberatung-trier.de

Frauenpower für die Eifel

Gründerinnen Eifel, Christine Wagner, erste Vorsitzende:

Auf spannende Gespräche freuen sich die Gründerinnen Eifel. Die Community besteht aus Gründerinnen, Unternehmerinnen und denen, die es vielleicht noch werden möchten. Rund 20 Business-Frauen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit, Grafikdesign, Kosmetik und div. anderer Dienstleistungen arbeiten in Kooperation mit dem Gründerinnen-Stammtisch Trier. Christine Wagner freut sich auf die Premiere: "Wir haben sehr viel Frauenpower in der Eifel. Die Frauenmesse ist eine tolle Möglichkeit, unser Netzwerk weiter auszubauen." www.gruenderinneneifel.de