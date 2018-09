Arbeitslosigkeit sinkt: Beste Jobchancen für junge Leute

"Grund für die positive Entwicklung sind die vielen jungen Fachkräfte, die nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung, nun beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben", sagt Heribert Wilhelmi, Leiter der Agentur für Arbeit Trier. So ist es kaum verwunderlich, dass unter den 15- bis 24-Jähringen die Arbeitslosenquote noch stärker zurückgegangen ist als im Durchschnitt. Sie ist von 3,4 auf glatte 3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie sogar um 0,9 Prozentpunkte gefallen.

Wie groß der Bedarf der hiesigen Wirtschaft an qualifiziertem Personal ist, zeigt auch ein Blick auf die gemeldeten Stellenangebote. Im August registrierte die Agentur für Arbeit Trier 1.086 neue Jobofferten. Arbeitsuchende können derzeit insgesamt aus einem Pool von 5.175 freien Stellen schöpfen.

Auch Langzeitarbeitslose profitieren

"Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt ist allerdings nicht nur auf den saisonalen Effekt bei Neueinstellungen von Ausbildungsabsolventen zurückzuführen", betont Heribert Wilhelmi. Sie spiegle die anhaltend gute Konjunktur wider. Aus Sicht des Experten besonders erfreulich: "Nicht nur junge Leute profitieren, sondern auch älteren Arbeitsuchenden oder Langzeitarbeitslosen gelingt immer häufiger die Rückkehr ins Berufsleben." So ist die Zahl arbeitsloser Menschen über 50 Jahren im Vergleich zum vergangenen Jahr um 226 auf 3.202 Personen zurückgegangen, die der Langzeitarbeitslosen um 484 auf 2.327 Personen.

Gleichzeitig sieht der Chef der Trierer Arbeitsagentur hier weiterhin die größte Herausforderung. "Es muss in Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitgebern Ziel bleiben, gerade Menschen, denen es schwerer fällt als anderen am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, neue berufliche Perspektiven zu eröffnen." Die Arbeitsagentur unterstützt das zum Beispiel mit Qualifizierungsprogrammen oder Eingliederungszuschüssen an Arbeitgeber. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Schwächeren Jugendlichen Perspektiven eröffnen

Ebenfalls riesig ist der Bedarf an Nachwuchskräften. 1.246 Lehrstellen sind nach wie vor unbesetzt. Und die Zeit drängt: "Noch können junge Leute in die Berufsausbildung einsteigen", sagt Wilhelmi."Je mehr Ausbildungsinhalte sie verpassen, desto schwieriger wird es aber natürlich." Betrieben, die händeringend nach Auszubildenden suchen, empfiehlt er, auch schwächeren Bewerbern eine Perspektive zu eröffnen. Aktuell sind noch über 300 Ausbildungssuchende bei der Arbeitsagentur registriert. "Es ist wichtig, dass wir möglichst allen jungen Menschen eine Chance geben und diese zu den dringend benötigten Fachkräften ausbilden."

Unternehmen, die in die Ausbildung benachteiligter junger Menschen investieren, können dabei auf die Unterstützung der Arbeitsagentur zählen. "Es gibt unterschiedliche Förderprogramme, die sich an Arbeitgeber und Auszubildende richten und unter anderem Unternehmen in ihrer Ausbilderrolle entlasten." Arbeitgeber, die aktuell noch zögern einen Jugendlichen einzustellen, weil sie nicht sicher sind, ob dieser den Anforderungen an eine Ausbildung gewachsen ist, sollen sich an den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Trier (E-Mail: Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de Telefon: 0800/4 5555 00) wenden.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

Im August ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt Trier gesunken. 2.643 Trierer befinden sich auf Jobsuche, 86 weniger als im Juli und 253 weniger als im August 2017. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 Prozent.

Ein Blick auf die beiden Rechtskreise des Sozialgesetzbuches (SGB), die die Arbeitslosigkeit regeln, zeigt dass mit 1.561 Menschen etwas mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen in Trier vom Jobcenter (SGB II) betreut werden. Die anderen 1.082 Personen, die teils nur kurzfristig von Arbeitslosigkeit betroffen sind, werden von der Agentur für Arbeit (SGB III) bei der Jobsuche unterstützt.

Landkreis Trier-Saarburg

Auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Trier-Saarburg lassen sich erste Anzeichen einer leichten Herbstbelebung vernehmen. Die Arbeitslosenquote ist von Juli auf August um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gesunken. Im Vorjahr betrug sie 3 Prozent. 2.171 Menschen befinden sich derzeit auf Jobsuche, 65 weniger als im Monat zuvor. Unter den 1.158 arbeitslosen Männern und 1.013 arbeitslosen Frauen befinden sich 300 Jüngere, 808 Ältere und 406 Ausländer.

RED