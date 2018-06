Auch Trier setzt ein Zeichen

2017 hatten Menschen in allen Bundesländern damit ein Zeichen für Demokratie, für Offenheit und ein friedliches Miteinander gesetzt: bunt, kreativ und vielfältig – so, wie die Gesellschaft, in der wir leben.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Mehrheit in diesem Land offen, pro-demokratisch und pro-europäisch eingestellt ist", sagte Mascha Roth, Koordinatorin des "Tag der offenen Gesellschaft" im vergangenen Jahr.

Und auch in diesem Jahr gilt es, sich für eine offene Gesellschaft und Demokratie starkzumachen und am Samstag, 16. Juni, ein Zeichen zu setzen. Auch in Trier ist eine Mitmachaktion für alle interessierten Bürger auf dem Kornmarkt geplant. Nähere Infomationen gibt es hier.

Bislang sind bundesweit am 16. Juni knapp 400 Tafeln gemeldet. Die Aktion wird vom Bundesverband der Deutschen Anzeigenblätter (BVDA) unterstützt.

RED