Auf dem Arbeitsmarkt kehrt der Frühling ein

Die Zahl der Arbeitslosen sank seit Januar um 177 Menschen. Im Februar 2019 waren damit im Agenturbezirk Trier 10.369 Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zum Januar konstant bei 3,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich nahm die Arbeitslosigkeit um 4,2 Prozent ab, die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte. "Mit dem guten Wetter nimmt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder zu. Wie saisonal üblich, steigt ab Februar wieder die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Insbesondere die Branchen, die in den Wintermonaten Arbeitnehmer entlassen mussten, suchen jetzt wieder neues Personal" , weiß Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

Mehr Stellenangebote

Dies zeigt sich auch in der Statistik. Insgesamt wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter im Februar 1.491 neue Stellenangebote von den Betrieben der Region Trier gemeldet. Im Januar waren es noch 767 Stellenmeldungen weniger. Im Vergleich zum Februar 2018 stieg die Zahl der neuen Angebote um 67 bzw. 4,7 Prozent. 10,5 Prozent der neu gemeldeten Arbeitsstellen kamen dabei aus dem Handel, gefolgt von 9,5 Prozent der Stellenmeldungen aus dem verarbeitenden Gewerbe. Weitere 6,9 Prozent meldete das Baugewerbe, 6,2 Prozent das Gastgewerbe. Insgesamt sind momentan 5.056 freie Arbeitsstellen in der Region Trier gemeldet, 332 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im Januar 10.369 Menschen arbeitslos gemeldet. Seit Januar konnten somit 177 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die Arbeitslosenquote bleibt jedoch konstant bei 3,6 Prozent. Auch im Februar des vergangenen Jahres waren noch 452 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als in diesem Jahr. Dies entspricht einem Rückgang von 4,2 Prozent. Dadurch sinkt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte. Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Zugänge als Abgänge weisen auf eine steigende Arbeitslosigkeit hin. 3.029 Menschen haben sich im Februar arbeitslos gemeldet, 3.200 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

Entgegen der Entwicklung im restlichen Agenturbezirk steigt die Arbeitslosigkeit in der Stadt Trier im Februar weiter an. Seit Januar hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 25 auf 2.885 Personen erhöht. Auch im Vergleich zum Februar 2018 sind 51 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bleibt jedoch, wie bereits im Januar, bei 4,8 Prozent. Im Februar letzten Jahres hatte diese das selbe Niveau. In der Stadt Trier sind 1.672 der Arbeitslosen männlich, 1.213 weiblich. Unter allen 2.885 Arbeitslosen befinden sich 345 Jüngere unter 25 Jahren, 518 Ältere über 55 Jahren und 785 Ausländer. In den Wochen des Februars haben sich 1.005 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 986 haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg entwickelt sich der Arbeitsmarkt im Februar positiv. Die Zahl der Arbeitslosen verringert sich seit Januar um 59 auf 2.219 Personen. Im Vergleich zum Februar 2018 hat sich die Arbeitslosigkeit um 8,7 Prozent bzw. 212 Personen reduziert. Die Arbeitslosenquote ist seit Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent verringert. Das ist weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region Trier. Vor einem Jahr betrug die Quote 3,0 Prozent. Unter den 1.225 arbeitslosen Männern und 994 arbeitslosen Frauen befinden sich 232 Jüngere unter 25 Jahren, 573 Ältere ab 55 Jahren, 434 Ausländer und 464 Langzeitarbeitslose. 616 Menschen meldeten sich arbeitslos, 661 Personen haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

RED