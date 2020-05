Bauarbeiten auf der B 52: Fahrtrichtung Luxemburg gesperrt

Geplant sind der Bau einer Nothaltebucht in Fahrtrichtung Luxemburg und zwei Buchten in Fahrtrichtung Ehrang. Die Arbeiten sollen planmäßig Anfang Juni abgeschlossen sein.

Für die Bauarbeiten ist der Auf- und Abbau einer umfangreichen Baustellenführung an vier Wochenenden notwendig. Diese Aufbauarbeiten sind am 9. und 16. Mai geplant. Die Abbauarbeiten erfolgen am 23. Mai und 6. Juni. An diesen Terminen wird jeweils von Samstagabend ab 19 Uhr bis zum Sonntagmorgen die Fahrtrichtung Luxemburg gesperrt. Diese Sperrungen sind erforderlich, da der Schwerlastverkehr die B 51 (Bitburgerstraße) bergab nicht befahren darf. Aufgrund dessen kann der Aufbau der Verkehrsführungen immer nur mit Sperrung in Fahrtrichtung Luxemburg erfolgen. Eine Umleitung für den Verkehr erfolgt ab der AS Ehrang. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke verläuft über die B 53 und B 51 bis zur AS Trier an der A 64.

Aufgrund der beengten Verhältnisse und um die Verkehrs- und Arbeitssicherheit im Baustellenbereich zu gewährleisten, steht für den Verkehr im gesamten Zeitraum der Bauarbeiten jeweils nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Luxemburg und Ehrang zur Verfügung. Abschließende Arbeiten werden planmäßig bis zum 10. Juni im Rahmen von Tagesbaustellen nachlaufend ausgeführt.

