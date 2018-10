Bauarbeiten auf der B52: Moselbrücke nur einspurig befahrbar

Auf dem Straßenabschnitt stehen Reperaturen der Asphalt-Deckschicht an, um die Verkehrssicherheit wieder voll gewährleiten zu können. Die kurzfristig notwendig gewordenen Arbeiten sind unabhängig von der Generalsanierung der Ehranger Brücke, die nach aktuellen Planungen frühestens ab 2021 starten könnte.



Zunächst werden am Donnerstag, 18. Oktober, ab 10 Uhr Fräsarbeiten am äußeren Rand der rechten Fahrspur in Richtung Hermeskeil vorgenommen. Diese Arbeiten dauern bis circa 15.30 Uhr. Am Samstag, 20. Oktober, wird ein durchgehender Längsstreifen herausgefräst und anschließend wieder mit neuem Asphalt verschlossen. Die Dicke der Schicht liegt bei rund vier Zentimetern. Hierzu müssen auf einer Länge von rund 500 Metern die vier vorhandenen Fahrstreifen auf zwei reduziert werden, sodass in jeder Fahrtrichtung nur noch eine Spur zur Verfügung steht. Wenn das Wetter mitspielt, sind die Arbeiten noch am gleichen Tag beendet und der Verkehr kann im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden.



Eine ebenfalls erforderliche Erneuerung der rechten Spuren in beiden Fahrtrichtungen startet im Frühjahr 2019.

Einschließlich der Arbeiten im Frühjahr 2019 belaufen sich die Kosten zusammen auf rund 220.000 Euro. Diese übernimmt der Bund als Baulastträger für die Bundesstraßen und Autobahnen.

RED