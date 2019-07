Bauarbeiten in der Dewora-, Prediger- und Oerenstraße

Die Blitzschutzanlagen am Max-Planck-Gymnasium, Auguste-Viktoria-Gymnasium und am Studienseminar der Berufsbildenden Schule werden in der kommenden Woche instandgesetzt. Für die Arbeiten am Dach werden jeweils Hubsteiger eingesetzt. In der Deworastraße entfallen deshalb am Dienstag und Mittwoch, 30./31. Juli, auf einer Länge von circa 15 Meter die Stellplätze am Straßenrand, während die Predigerstraße an diesen beiden Tagen zwischen den Einmündungen Wind- und Sichelstraße komplett gesperrt ist. Die Oerenstraße ist am Donnerstag und Freitag, 1./2. August, halbseitig gesperrt. Da es sich um eine Einbahnstraße handelt, kann der Verkehr an der Baustelle vorbei fließen.

RED/PA