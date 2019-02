Bei der KG "Onner Ons" geht eine Ära zu Ende

Im 154. Jahr der Karnevalsgesellschaft verlässt ein Großer die Bühne. Karl-Rainer Heiderich legt nach 22 Jahren die Präsidentschaft des Vereins nieder. Das ihm der Abschied schwer fällt, sah und spürte man. Bereits in seinem Vorwort sagte Karl-Rainer Heiderich: "Dies ist mein letztes Ordensfest als Präsident."

Auf dem Sessionsorden der KG "Onner Ons" ist diesmal das ehemalige Kino "Capitol" abgebildet. Es setzt die traditionelle Reihe "Orden mit Trier-Motiven" fort, so Werner Dellwing. Während des Ordensballs wurde auch wieder eine Spendenaktion vorgenommen. Dieses Jahr wollten die Karnevalisten das ambulante Hospiz finanziell unterstützen. Zum Ende der Aktion an diesem Abend kam die stolze Summe von 1.120,90 Euro zusammen.

Es folgten eine Reihe von Ehrungen. Eine der begehrtesten unter den Humoristen in der Stadt Trier ist der "Spaaßvugel"-Orden. Dieser wurde in Abwesenheit an den Ehrenminister der KG Rot-Weiß Ehrang und "Müllmann aus Ehrik" Alois Tonner überreicht. Direkt zwei neue Ehrenratsherren wurden in den Ehrenrat berufen. Werner Faber und Tomas Müller verstärken ab jetzt das Gremium.

"Mir sinn Dreigestirn … der größte Traum perfekt!", so sang das Dreigestirn von Eckendorf aus der Grafschaft, das eigens für das Ordensfest nach Trier kamen. Dieser Einladung sind auch andere Tollitäten gefolgt. So auch das Trierer Stadtprinzenpaar Marie-Claire I. und Pierrot I. Sie brachten als Gastgeschenk einige Donuts, verziert mit ihrem Bild, mit. "Jetzt könnt ihr uns vernaschen oder nach Lust und Laune den Kopf abbeißen", sagte Marie-Claire I. Ebenfalls wurden Prinzenorden an verdiente Mitglieder verliehen.

Es wurden an diesem Abend aber auch weitere, karnevalistische Jubiläen zelebriert. So stellte die Gesellschaft vor 33 Jahren die Stadtprinzessin Erika I. und vor 11 Jahren das Prinzenpaar Jürgen III. und Heike I. Den Verdienstorden des Landesverbandes RML im BK erhielten Christel Gerhard und Joachim Wagner. Eine besondere Auszeichnung erhielt Karl-Rainer Heiderich für 22 Jahre Präsidentschaft von der Gesellschaft. Er wechselte 1997 von den Roten Funken zu der KG Onner Ons und steuerte die Gesellschaft durch schwierige Zeiten zielsicher wieder auf Kurs. Für diese Leistung gehört ihm im besonderen Maße Würdigung, Anerkennung und Dank.

Der Kinder- und Jugendchor des Stadttheater Trier sang ein Medley aus "Cats" als "Künstler der Region". Das Männerballett "Asseler Schneeflöckchen" entführte das Publikum mit ihrem diesjährigen Tanz in eine andere Zeit.



MV/RED, Fotos: Valetin