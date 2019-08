Benefizkonzert für "Nestwärme"-Leuchtturmhaus

Mehr als 2000 Besucher pilgerten zum "Cow Mountain"

Bad Kreuznach Stadt. „Der Berg rief“ und das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an dem Sonntag nach dem Jahrmarktswochenende. Auch in diesem Jahr rief der Berg wieder so laut, dass über 600 historische, exotische Fahrzeuge und 2000 Besucher seinem Ruf folgten und den 3. Cow Mountain Classic Day auf dem Kuhberg in Bad Kreuznach besuchten.

weiterlesen