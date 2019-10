Betrunkener Autofahrer auf der B 51 unterwegs

Unfall auf der L 143: Zwei Menschen schwer verletzt

Pluwig. Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstag, 1. Oktober, gegen 22 Uhr auf der L 143 zwischen Pluwig und Pluwiger Hammer schwer verletzt worden.Ein 58-jähriger aus der Verbandsgemeinde Kell am See war auf der Stecke in Richtung Pluwiger Hammer unterwegs. Kurz hinter Pluwig verlor er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte frontal mit dem…