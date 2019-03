Bistum Trier präsentiert Programm für die Heilig-Rock-Tage

Gottesdienst und Gebet, Konzerte, Führungen und Pilgerangebote sowie Diskussionen laden dazu ein, sich auszutauschen und unterschiedliche Initiativen und Angebote kennenzulernen. "Verbände und Gruppen im Bistum gestalten die zehn Tage mit. Die Heilig-Rock-Tage sind ausdrücklich eine Einladung an alle Menschen, an die, die auf der Suche sind und sich ein eigenes Bild von Kirche im Bistum machen wollen", sagte Wolfgang Meyer, Beauftragter für die Heilig-Rock-Tage. "Wir hoffen, dass die Menschen etwas ermutigter, gesegneter und froher zurück in ihren Alltag gehen."

Fest der Kommunikation

Das Leitwort des Bistumsfestes lautet in diesem Jahr "heraus gerufen. Du schaffst unseren Schritten weiten Raum". Es sei ein Fest der Kommunikation, bekräftigte auch Michaela Tholl, Leiterin der Ehrenamtsentwicklung im Bistum Trier. "Uns könnte gerade nichts Besseres passieren, als diese Plattform zu haben für Gespräch und Austausch, die jedes Jahr viele Tausende Menschen im Bistum nutzen." Ein besonderes Angebot erwarte Interessierte daher in der Trierer Kirche Sankt Antonius, wo es thematisch um die Pfarreien der Zukunft geht. Dort präsentieren sich "Orte von Kirche": von einer Initiative aus der Eifel, die neue Gottesdienstformen anbietet bis hin zu einer Gemeinde, die aus ihrer Kapelle einen Kulturort gemacht hat. Außerdem gibt es Informationen zu den Organen innerhalb der Pfarrei der Zukunft wie etwa Synodalversammlung, dem Rat der Pfarrei oder den Leitungsteams oder der grundsätzlichen Ausrichtung als diakonische Kirche.

Würdigung für Ehrenamtler

Ebenso werde wieder die Rolle und Verantwortung der Laien am Tag des ehrenamtlichen Engagements am 5. Mai gewürdigt. Dort werden in jedem Jahr beispielhaft Initiativen und Einzelpersonen vorgestellt, die die Vielfalt des Ehrenamts im Bistum repräsentieren. 80.000 ehrenamtlich engagierte Christen gebe es insgesamt im Bistum Trier, sagt Michaela Tholl. "Wir möchten zeigen, dass es Spaß macht und gut ist, sich in der Kirche zu engagieren." Auch das Bistumsfest wäre ohne sie nicht denkbar: Über 1.000 Mitwirkende, vorwiegend Ehrenamtliche, machen das Bistumsfest erst möglich.

Familientag, Gottesdienste und Ehejubilare

Neben diesen beiden Schwerpunkten wird es Bewährtes für Zielgruppen wie die Tage der Kindergartenkinder am 7. und 8. Mai, einen Familientag, den Jugendtag und den Begegnungstag für Menschen mit und ohne Behinderung am 4. Mai sowie den Tag der Ehejubilare am 6. Mai geben. Regelmäßige Angebote für alle sind die täglichen Gottesdienste um 17 Uhr (Sonntags um 10 Uhr) im Dom, die Konzerte um 19 Uhr auf dem Domfreihof und das Abendlob mit Musik und Wort um 21 Uhr.

Hintergrund

Die Trierer Heilig-Rock-Tage finden in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Zehntausende Besucher werden an den zehn Tagen erwartet. Im vergangenen Jahren nahmen rund 35.000 Menschen an den Veranstaltungen teil. Informationen zum Trierer Bistumsfest gibt es hier.

RED