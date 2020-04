"Bleif mim Aorsch dahemm": Online-Konzert für guten Zweck

"Die Trierer Musik- und Kulturszene hat ein Problem, und das nicht erst seit Corona. Veranstaltungsorte für Live-Musik verschwinden entweder von der Bildfläche oder sehen sich mit zahlreichen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert. Auch viele Trierer Bands und Künstler leiden zunehmend sowohl unter den Restriktionen lokaler Auftrittsmöglichkeiten als auch unter dem Aussterben der wenigen Proberäume. Durch die Krise droht hier unserer Meinung ein kultureller Kahlschlag", heißt es von Seiten des Veranstalters SDIYG Shows und weiter: "Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen möchten wir durch ein Online-Konzert mit Trierer Künstlern einen Beitrag zur Unterstützung der hiesigen Musik- und Kulturszene leisten."

Erlös kommt Trierer Veranstaltungsorten zu

Sämtliche Erlöse aus dem Konzert kommen dem Exhaus, dem Mergener Hof, Lucky's Luke, dem Kulturverein Villa Wuller und der Tufa zu. "Sie alle sind unabdingbar für das kulturelle Leben in unserer Stadt und agieren in einer Branche, die durch die Folgen der Corona-Pandemie in eine noch prekärere Situation geraten ist", so die Veranstalter.

Info

Das Online-Benefizkonzert wird am Freitag, 17. April, von 16.30 bis 23 Uhr über das Facebook-Event: "Trier Online-Benefizfestival" gestreamt. Jeder Künstler startet von zu Hause aus im Facebook-Event einen Livestream und spielt 20 Minuten. Die Spielzeiten werden im Facebook-Event und hier zu finden sein.

Künstler

Folgend Künstler spielen an diesem Abend:

Helmut Leiendecker, Nicholas Müller, (ex-Jupiter Jones, ex-von Brücken), EINS. (Tobias Schmitz, ex-von Brücken), Columbus Was Wrong, Jimi Berlin, Jawknee Music, DMO, Vandermeer, Sweat Like Chianti, Affinity Kit, Mikelson, Mambo Schinki, Janitz, Whale vs. Elephant

Außerdem gibt es eine Aftershow mit Yves Montblanc (Heidewitzka) und Cango. Spendenkonto

Spenden

via Paypal (paypal@sd-shows.de)

oder per Überweisung an "SDIYG Shows" mit dem Verwendungszweck "Spende"

IBAN: DE12 7012 0400 8409 4670 01

RED