Bodenständig und mit großem Herz

Punkte sind beim "TMS & Friends EAGLES Charity Golf Cup"zwar auch wichtig. Aber weitaus mehr zählt für die Teilnehmer, darunter Prominente aus Sport, Politik und Medien, das gemeinschaftliche Engagement für den guten Zweck. Im Juni lud der 1977 gegründete Golf Club Trier mit seinen an die 1.000 Mitgliedern bereits zum achten Mal auf den 18-Loch-Golfplatz in Ensch-Birkenau ein.

Viele bodenständige Menschen mit Herz

Skirennläuferin Michaela Gerg, eine der zwölf teilnehmenden "EAGLES", trat zum dritten Mal an: "Weil da so viele bodenständige Menschen bei sind." Und auch etliche "mit großem Herz" wie Matthias Weyer vom Organisatins-Team. Es sei doch schön, sein Hobby für etwas Gutes einzusetzen, kommentierte Tennisprofi Anke Huber. Und es sei toll zu sehen, wie viele mitmachten: "Ich bin stolz, dabei zu sein", betonte das EAGLES-Vorstandsmitglied, das mit Golf-Club-Präsident Thomas Schmidt in einer Gruppe spielte. Auch Fußballerin Silke Rottenberg war mit Spaß dabei in ihrer Gruppe. "Mit so einem netten Fly an so einem schönen Tag für einen guten Zweck Golf zu spielen", sei doch perfekt.

"Schöner kommunikativer Sport"

Stefan Junk, Vize-Präsident des Clubs, unterstützt die Turniere gern. Ebenso wie Hans Herres aus Trier. Auch für ihn zählt vor allem der gute Zweck. Es mache aber auch Spaß, "mit diesen netten prominenten Leuten zu spielen". Jeanette Suess, angereist aus der Schweiz, bezeichnete das Turnier mit den vielen engagierten Menschen als wunderbare Sache. Golf sei überhaupt ein "schöner kommunikativer Sport", findet Anita Müller. Sie liebt es, sich an der frischen Luft bewegen zu können. Als Club-Mitglied freut es sie, dass für das Turnier immer viele Preise gesponsert werden. 50 Prozent der Spenden blieben immer in der Region, erklärt Marlies Weyer. Sie schätzt Golf als Sport, den Menschen jeden Alters und auch Paare gut spielen könnten. Zu danken sei das engagierten Leuten, die den Platz so gut pflegten, Gäste im Club-Haus versorgten oder wie "Caddie-Meister" Arno Schu, die gute Seele des Clubs, für alle da seien.

Vierthöchsten Betrag gespendet

Berthold Hoffmann, Ansprechpartner fürs Turnier, kümmert sich insbesondere um dessen Vorbereitung. Die Listen der 90 bis 100 Teilnehmer und etwa 125 Gäste am Abend mit Siegerehrung und Scheckübergabe stünden meist Wochen vorher. Anders die Spendensumme, die sich dieses Mal aber erneut um die 101.000 Euro bewege. So wie 2018, als das Enscher EAGLES-Turnier, eines von 16 bundesweit, den vierthöchsten Betrag spendete.

Turnier

TMS Metall- und Stahlbau hat mehrere Standorte in der Großregion. Friends steht für weitere Sponsoren der von TMS-Geschäftsführer Matthias Weyer organisierten Turniere. Als "EAGLES Charity Golf Cup" reihen sie sich ein in die des gemeinnützigen Münchner Vereins "EAGLES Charity Golf Clubs". Für ihn golfen etwa 130 "EAGLES", namhafte Mitglieder aus Sport, Politik, Medien, mehrmals im Jahr für den guten Zweck. In 25 Jahren spendete der Verein mehr als 37 Millionen Euro.

EAGLES 2019 in Ensch

Handballer Heiner Brand, Skirennläuferin Michaela Gerg, Fußballer Bernd Hölzenbein, Tennisspielerin Anke Huber, Fußballerin Silke Rottenberg, Musiker Rainer Bach, Schauspielerin Andrea Spatzek, Fußballerin Renate Lingor, Sänger Olaf Malolepski, Ex-CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer, Moderator Sebastian Hellmann, Schwimmer Klaus Steinbach.

Spendenempfänger

RSC-Rollis 1985 Trier; Jugendzentrum Euren; Kinderschutzbund Trier; Initiativ Liewensufank, Luxemburg; Förderverein Kinderpfade Indien, Speicher; Hilfe für Nick & Co. – Helfende Hände Oberberg; Familienherberge Lebensweg, Illingen-Schützingen; Stiftung Schneekristalle, München.

