Brand in Mehrfamilienhaus in der Niederstraße

Trier. In einem Mehrfamilienhaus in der Niederstraße ist es am 7. Februar gegen 18.18 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in noch unbekannten Höhe. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Niederstraße und Oberstraße waren zeitweise gesperrt. RED

