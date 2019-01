Sind in Kürenz Brandstifter unterwegs?

Trier. Gleich drei Mal mussten Feuerwehr und Polizei am 27. Januar gegen 22.03 Uhr zu Bränden in Trier-Kürenz ausrücken.In der Avelsbacher Straße brannte der Inhalt einer Mülltonne. Auf der Anfahrt zum Brandort stellte die Feuerwehr eine brennende Fußmatte in der Domänenstraße fest, die sie direkt löschten. Fast zeitgleich wurde ein weiteres Feuer im Kobusweg…