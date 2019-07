Brüderkrankenhaus gehört deutschlandweit zu den Besten

Im Ranking wurden die Krankenhäuser ausgewiesen, die zu den Top-25 Prozent ihrer jeweiligen Größenklasse in Bezug auf die medizinische und pflegerische Qualität sowie die Zufriedenheit der Patienten gehören. "Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Studien-Bewertung unseres Krankenhauses im deutschlandweiten Vergleich", sagt Bruder Peter Berg, Regionalleiter der BBT-Gruppe in der Region Trier, "die die hohe Qualität der Patientenversorgung in unserem Hause bestätigt."

Aus Patientenperspektive ausgewertet

Für die Zertifikate-Studie wurden über 2.200 aktuelle Qualitätsberichte von Krankenhäusern in Deutschland aus der Patientenperspektive ausgewertet. Die Daten aus den Qualitätsberichten stellte der Gemeinsame Bundesausschuss zur Verfügung. Darüber hinaus flossen Daten aus dem TK-Klinikführer, der Weissen Liste und des Bewertungsportals Klinikbewertungen.de in die Studie ein. In die finale Bewertung aufgenommen wurden 1.546 Kliniken in acht Kategorien. Insgesamt wurden 403 Kliniken ausgezeichnet.

Über das Brüderkrankenhaus

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ist Akademisches Lehrkrankenhaus und ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 632 Planbetten. In 15 medizinischen Fachabteilungen und ebenso vielen Kompetenzzentren werden jährlich etwa 30.500 Patienten stationär und 56.000 Patienten ambulant behandelt.

RED