Brüderkrankenhaus gehört zu Deutschlands besten Kliniken

In Rheinland-Pfalz zählt das Brüderkrankenhaus Trier weiterhin zu den drei besten Kliniken, neben der Universitätsmedizin Mainz und dem Klinikum Ludwigshafen. Bereits im Juli war das Brüderkrankenhaus in der Studie "Deutschlands beste Krankenhäuser" des Frankfurter F.A.Z.-Instituts und des Hamburger Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in der Größenklasse 500 bis 800 Betten als bestes Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und als fünftbestes Krankenhaus in Deutschland ausgezeichnet worden (wir berichteten).

Fünf Fachabteilungen ausgezeichnet

Im Rahmen der umfangreiche Studie des Nachrichtenmagazins Focus für Deutschlands größten Krankenhausvergleich haben fünf Fachabteilungen des Brüderkrankenhauses die Auszeichnung "Top Nationales Krankenhaus" erhalten: Dies sind zum achten Mal in Folge die Fachabteilungen Kardiologie und Urologie (Prostatakarzinom). Zum dritten Mal haben die Allgemein, Viszeral- und Gefäßchirurgie (Gefäßchirurgie) und die Neurochirurgie (Hirntumoren) die Auszeichnung erhalten. Erstmals wurde auch die Neurologie (Multiple Sklerose) ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr, dass unser Haus im bundesweiten Vergleich so gute Ergebnisse erzielt hat und in fünf Fachdisziplinen ausgezeichnet wurde. Wir sehen darin einerseits die Bestätigung der bereits bestehenden hohen Qualität der Patientenversorgung im Brüderkrankenhaus Trier, andererseits aber auch einen Anspruch auch zukünftig dieser Qualität gerecht zu werden und sie weiter zu entwickeln", sagt Hausoberer Markus Leineweber.

Daten von über 1.400 Krankenhäusern ausgewertet

Für den bundesweiten Vergleich wertete das unabhängige Recherche-Institut "MINQ" (Munich Inquire Media) Daten von 1.473 Krankenhäusern mit insgesamt 7.270 Fachabteilungen und 29 Fachbereichen bzw. Erkrankungen aus und befragte über 12.000 einweisende Ärzte. Die Ergebnisse berücksichtigen nach Angaben von Focus unter anderem Daten zu Fallzahlen, Behandlungsergebnissen bei OPs und Komplikationsraten, technischer Ausstattung, Anzahl betreuender Ärzte und Qualifikation der Pflegefachkräfte, Beteiligung an Qualitätsinitiativen sowie Patientenzufriedenheit und Hygienestandard. Zusätzlich wurden die gesetzlich vorgeschriebenen strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser in die Bewertung mit einbezogen. In der Übersicht der Top-Krankenhäuser werden diejenigen Einrichtungen ausgewiesen, die mehrere Top-Kliniken unter sich vereinen oder Krankenhäuser mit herausragend bewerteten einzelnen Fachkliniken.

Hintergrund

Das Brüderkrankenhaus ist eines von fünf notfallmedizinischen Zentren in Rheinland-Pfalz und gehört mit 15 medizinischen Fachabteilungen und 18 Kompetenzzentren zu den größten Krankenhäusern dieser Region. Es ist ein Haus der Schwerpunktversorgung mit 684 Planbetten und Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Etwa 2.600 Mitarbeiter versorgen jährlich etwa 30.800 Patienten stationär und 56.900 Patienten ambulant.

RED