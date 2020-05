"Carpitol": Autokino in den Moselauen startet

Das "Carpitol" getaufte Projekt von Dirk Ziesehenne (Betreiber Broadway Filmtheater), Oliver Neufang (Timeless Music & Events), Winfried Kornberg (Pro Musik) und Oliver Thomé (Popp Concerts) ist zwar für Trier kein Novum, jedoch in der aktuellen Situation der Kunst- und Veranstaltungsszene wohl eine der wenigen Optionen, seiner Profession halbwegs nachgehen zu können und damit die Existenzgrundlage zu sichern. Der Projektname leitet sich dabei vom ehemaligen Capitol-Kino in Trier ab.

Corona: Sicherheitsmaßnahmen gelten

Das "Carpitol" befindet sich auf dem Gelände des Messeparks im unmittelbarem östlichen Anschluss an die Messehalle. Die Zufahrt wird in Zweierkolonnen über die Luxemburger Straße geregelt. Insgesamt 300 PKW sollen auf dem Gelände Platz finden. Für das "Carpitol" gelten die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen im Bezug auf die Eindämmung von COVID-19. So werden die Fahrzeuge ihrer Größe nach - die zugelassene Maximalhöhe liegt bei 2,10 Meter - und in einem entsprechenden Sicherheitsabstand vom Personal eingewiesen. Dabei soll durch eine kaskadenartige Aufstellung der PKW die ungehinderte Sicht auf die circa 15 mal 6 Meter große LED-Leinwand sichergestellt werden. Im Fahrzeug selbst dürfen maximal zwei Erwachsene aus einem oder zwei Haushalten Platz nehmen. Familien (ein oder zwei Elternteile und eigene Kinder bis 17 Jahre) bilden eine Ausnahme und dürfen mit maximal fünf Personen in einem Auto sitzen. Während der gesamten Vorstellung müssen zudem die Fenster geschlossen bleiben, Cabrios müssen ihr Verdeck oben haben. Die Tickets werden von den Mitarbeitern dann durch die Scheibe gescannt. Sanitäre Anlagen sind derzeit aus "hygienetechnischen Gründen" noch nicht vorhanden. Bei entsprechendem Bedürfnis muss das Gelände zwingend mit dem Auto verlassen werden.

Kinoprogramm variabel, Snacks selbst mitbringen

Da ebenfalls aufgrund der "Coronabeschränkungen" keine Speisen oder Getränke vor Ort verkauft werden dürfen, ist das Mitbringen eigener Kinoverpflegung wie Popcorn und Co. erlaubt. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, den entstandenen Müll "der Umwelt zuliebe" wieder mit nach Hause zu nehmen."Das Kinoprogramm ist noch nicht abschließend geklärt", sagt Dirk Ziesehenne. Auch bei den Verleihern und Produktionsfirmen herrsche derzeit Stillstand. Zudem schränke die Technik der Leinwand die projizierten Medien ein. Das Programm sei in seinen Grundzügen aber so gestaltet, dass es einen möglichst breiten Querschnitt garantiert. "Wir wollen damit vor allem auch Familien die Möglichkeit bieten, in Zeiten von Quarantäne, Homeoffice und Homeschooling eine Ausweichmöglichkeit zu bieten", so Ziesehenne. Gezeigt werden sollen auch lokale Produktionen. So soll der 1953 gedrehte Film "Moselfahrt aus Liebeskummer" auch ein älteres Publikum ansprechen. City Royal oder Projekt Gambia sind weitere mögliche Titel aus Trier. Aber auch internationale Blockbuster wie Joker, Bohemian Rapsody oder Terminator 2 werden mit dabei sein. Übrigens: Der Ton wird sowohl bei den Kinofilmen als auch bei den Live-Konzerten über eine spezielle UKW-Frequenz direkt über das Autoradio übertragen.

Kulturprogramm auf zwei Bühnen

Neben dem Kinoprogramm soll es auch ein facettenreiches Kulturprogramm geben. Das Problem hierbei ist die Regelung, dass nur Acts auftreten dürfen, die ihre Kunst hauptberuflich ausüben. Dies und die Beschränkung auf maximal drei Künstler gleichzeitig auf der Bühne verhindere, dass Nachwuchsbands für einen Auftritt gebucht werden können, erklärte Thomé.Derzeit laufen noch Gespräche mit regionalen Kulturinstitutionen wie Tufa, Moselmusikfestival oder dem Musiknetzwerk Trier.

Gesichert sind folgende Acts:

27. Mai: Hazel Brugger (Stand Up Comedian)

29. Mai: 257ers (Rap-Duo)

7. Juni: Eure Mütter (Comedy)

13. Juni: Boris Brechja (DJ)

"Kultur-Soli": Spende an Trierer Künstler

Pro Auto werden 1 Euro an Kulturschaffende, die durch die Coronakrise in Schwierigkeiten geraten sind, gespendet. Ein noch zu bildendes Gremium, in dem die Initiatoren von "Carpitol" nicht vertreten sein werden, wird über die konkrete Verteilung der Spenden entscheiden. Ein entsprechendes Treuhandkonto sei bereits eingerichtet.

Ticketpreise

Der Vorverkauf startet heute (Freitag, 8. Mai, 18 Uhr). Die Tickets können entweder online unter www.carpitol-trier.de (Seite noch im Aufbau, Stand 8. Mai, 9.30 Uhr) oder im Ticket-Shop von Popp-Concerts in der Fleischstraße erworben werden. Das Ticket kostet für die Kinovorstellungen 22 Euro für PKW mit zwei Personen. Die Preise bei den Live-Veranstaltungen werden variieren.