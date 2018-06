"Cattenom am Pranger": Anti-Atom-Netz ruft zum Protest auf

Ziel der Aktion ist es laut dem Anti-Atom-Netz, dass Menschen ihre Gegnerschaft zu Atomanlagen wie den Pannenreaktoren in Cattenom (50 Kilometer von Trier) oder dem geplanten Endlager in Bure (150 Kilometer von Trier) mit Aufklebern und Plakaten öffentlich zum Ausdruck bringen. Das Material wird kostenlos oder gegen freiwillige Spende verteilt und ist auch hier zum Herunterladen verfügbar. Außerdem kann man das Material im Juni und Juli auch zu den Öffnungszeiten des Weltladens (Montag bis Freitag, 11 bis18 Uhr, Samstag, 11 bis 15 Uhr) in der Pfützenstraße 1 in Trier bekommen.

Protest sichtbar machen

"Gefühlt 'jeder' in Trier ist gegen das AKW Cattenom. In anderen Regionen mit Atomanlagen in Grenznähe, wie etwa Aachen, ist es gang und gäbe, dass man allerortens den Widerstand sieht. Warum nicht auch in Trier?", fragt Markus Pflüger vom Anti-Atom-Netz Trier. "Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass sich mehr Menschen aus der Region offen gegen das AKW Cattenom bekennen. Der mehrheitliche Wunsch der Bevölkerung für die Stilllegung der Atomanlagen wie Cattenom soll für alle sichtbar werden, damit Öffentlichkeit, Touristen, Medien und vor allem die Politik nicht vergessen, wie wichtig der Einsatz für die Schließung dieser Pannenreaktoren ist. Es soll zudem mehr Menschen ermutigen, sich für die Stilllegung der Atomanlagen und für eine atomkraftfreie Zukunft einzusetzen."

Viele Menschen können etwas bewegen

Laut dem Anti-Atom-Netz glauben viele, dass ihr Protest nichts bringe, weil Frankreichs Politik eh mache was sie wolle. Den Trierer Aktivisten ist es deshalb wichtig zu zeigen, dass viele Menschen sehr wohl etwas bewirken können. "In Deutschland wurden durch den Protest und Widerstand der Bevölkerung statt der geplanten Hunderten Atomanlagen nur gut 20 Atomkraftwerke gebaut. Auch Frankreich wird sich der Erkenntnis, dass die Hochrisikotechnologie unverantwortlich ist, nicht auf Dauer entziehen können – die Aktion Protest sichtbar machen ist ein Baustein dazu", so Pflüger.

Info

Die Veranstaltung findet am Samstag, 30. Juni, ab 11 Uhr in der Grabenstraße Höhe Pranger in Trier statt. Weitere Infos gibt es hier. Plakatvorlagen gibt es hier.

RED