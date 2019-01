Chinesische Delegation zu Besuch beim FSV Tarforst

Handball total in der Arena Trier

Trier. Mehr Handball geht nicht. Am Sonntag (27. Januar, 16 Uhr) trifft Frauenhandball-Zweitligist DJK/MJC Trier auf den FSV Mainz 05, davor und danach flimmern die Spiele um die Medaillen der Männer-WM über die Leinwände und Bildschirme im Front of House der Arena Trier. Erst am Freitagabend (ab 20.15 Uhr live in der ARD) entscheidet sich im Spiel gegen Norwegen, ob Deutschland das Spiel um Platz 3 (15 Uhr) oder das Finale (18 Uhr) erreicht.